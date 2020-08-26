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بالدبابات والعربات المدرعة.. تفاصيل نزال وديّ للجيوش في روسيا.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:18 ص
دبابات روسية
دبابات روسية
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز ، تقريرأ عرض  تفاصيل نزال وديّ للجيوش في روسيا. 

وانطلقت في روسيا الألعاب العسكرية الدولية، التي تنظمها وزارة الدفاع، وشارك في هذه الدورة، وهي النسخة السادسة لهذه الفعالية، مشاركة أكثر من 200 فريق من 32 دولة، وتركزت المنافسات على الأمن والرعاية الطبية وتقديم الخدمات اللوجستية. 

كما تشمل المسابقات سباقا للدبابات والعربات المدرعة ومسابقة للكشافة وأخرى للقوات المجوقلة.

يذكر أن  وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حذر مؤخرأ  خلال لقاء له مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، ستيفن بيجن، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من التدخل في شؤون بيلاروسيا بأي شكل من الأشكال.

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