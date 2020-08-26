تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا في الدوري









جاء قرار إقالة جوميز أمس، الثلاثاء، في أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة.

وجاءت القائمة كالآتي:-





في حراسة المرمى:- محمد فوزي ، محمد مجدي عبدالفتاح





باهر المحمدي، عماد حمدي، محمد مجدي الجمل، محمد هاشم، محمد الشامي، أسامة ابراهيم، عمر الوحش، احمد مدبولي، عبدالرحمن مجدي، محمد حمدي زكي، همام طارق، ابراهيم ابواليزيد، محمد مخلوف، احمد أيمن محمد، محمود البدري، مدحت فاقوسة، بيكيتي سيلفا، شيلونجو، حازم مرسي، محمد بيومي.





ويدخل الإسماعيلي اللقاء برصيد ٢٤ نقطة محتلًا المركز التاسع بترتيب جدول الدوري.

اختار أدهم السلحدار المدرب المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، والقائم بأعمال المدير الفني خلفا للمقال ديدييه جوميز، اختيار ٢٢ لاعبًا في قائمته لمواجهة طنطا في المباراة المقرر لها غدًا على ملعب ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ٢٢ من مسابقة الدوري العام.