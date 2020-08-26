الأوقاف: الأمل حياة موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع المساجد









قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة 28 أغسطس الجاري تحت عنوان : (الأمل حياة) ، وينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة .





وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها وداعا أذان النوازل وذلك بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء بعودة خطبة الجمعة بالضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف ، وأهمها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي .





وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن صوم يوم عاشوراء من السنن المؤكدة ، وأن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّم” ، وقد خُصَّ يوم العاشر منه – يوم عاشوراء- بمزيد من الفضل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ” ، ويستحب أيضًا صيام يوم قبله، أو يوم بعده ، أو يوم قبله ويوم بعده .





وأضاف جمعة في تصريح له أن يوم التاسع من المحرم هو يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري وأن يوم عاشوراء هو يوم السبت القادم الموافق 29 من نفس الشهر وأن يوم الحادي عشر من المحرم هو يوم الأحد الموافق 30 من نفس الشهر ، فمن صام يوم التاسع ويوم العاشر فبها ونعمت ، ومن صام يومي العاشر والحادي عشر فبها ونعمت ، ومن صام الأيام الثلاثة : التاسع والعاشر والحادي عشر فقد بلغ أعلى درجات الفضل .





وأوضح جمعة قائلا: هذه أيام مباركة يستحب فيها الإكثار من الدعاء ، فأكثروا فيها من الدعاء برفع البلاء ، نسأل الله العلي العظيم التوفيق

والقبول ، كما نضرع إليه سبحانه في هذه الأيام المباركة أن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.















