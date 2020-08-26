AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الأوقاف: الأمل حياة موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع المساجد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:25 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد


قررت وزارة الأوقاف  أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة 28  أغسطس الجاري تحت عنوان : (الأمل حياة) ، وينقلها التلفزيون المصري والإذاعة المصرية من مسجد محمد علي بالقاهرة . 

وقالت وزارة الأوقاف في بيان لها وداعا أذان النوازل وذلك  بناء على قرار لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء  بعودة خطبة الجمعة بالضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف ، وأهمها الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي  .

وعلى جانب آخر أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن صوم يوم عاشوراء من السنن المؤكدة ، وأن أفضل الصيام بعد صيام شهر رمضان صيام شهر الله المحرم ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللهِ المُحَرَّم” ، وقد خُصَّ يوم العاشر منه – يوم عاشوراء- بمزيد من الفضل، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : “صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاء أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ ” ، ويستحب أيضًا صيام يوم قبله، أو يوم بعده ، أو يوم قبله ويوم بعده .

وأضاف جمعة في تصريح له أن يوم التاسع من المحرم هو يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري وأن يوم عاشوراء هو يوم السبت القادم الموافق 29 من نفس الشهر وأن يوم الحادي عشر من المحرم هو يوم الأحد الموافق 30 من نفس الشهر ، فمن صام يوم التاسع ويوم العاشر فبها ونعمت ، ومن صام يومي العاشر والحادي عشر فبها ونعمت ، ومن صام الأيام الثلاثة : التاسع والعاشر والحادي عشر فقد بلغ أعلى درجات الفضل .

وأوضح جمعة قائلا: هذه أيام مباركة يستحب فيها الإكثار من الدعاء ، فأكثروا فيها من الدعاء برفع البلاء ، نسأل الله العلي العظيم التوفيق
 والقبول ، كما نضرع إليه سبحانه في هذه الأيام المباركة أن يعجل برفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل صيام شهر المحرم وهل صوم أول أيامه كفارة لذنوب 50 سنة؟

لماذا سمي شهر المحرم بهذا الاسم؟.. معلومات لا يعرفها الكثيرون

لمغفرة الذنوب.. الأزهر ينصح بـ6 أعمال في شهر المحرم.. ويحذر من هذه المعصية

متى صيام يوم عاشوراء 2020 ؟

لماذا أوصى رسول الله بـ صيام يوم عاشوراء ؟.. كثيرون لا يعرفون

ما هو يوم عاشوراء وما سبب وحُكم صيامه ؟

ترشيحاتنا

بعد إحالته للانضباط.. عدلي القيعي في انتظار عقوبات الهجوم على حكام القمة 120

مرتضى منصور: أعمدة الأهلي مشيت يا خطيب.. والفريق بـ VAR وحكام أجانب لا يفوز.. فيديو

بسبب الإرهاق.. تعرف على سر ترك الزعيم الكورى بعض صلاحياته لـ شقيقته.. فيديو

100 مليار دولار سنويا.. خبراء: مصر على أعتاب ثورة في قطاع التصدير

عودة أحمد فتحي.. تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر لادا جرانتا LADA 2020 "صور"

برادلي كوبر يعود إلى ستايل السبعينيات في فيلمه الجديد.. صور

النوارة.. الذهب الأبيض يتفتح في جناين مزارعي البحيرة.. شاهد