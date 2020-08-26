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خبير اقتصادى: 3 مليارات دولار حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر.. فيديو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:33 ص
الاستثمار
الاستثمار
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شيرين عادل
قال الدكتور أحمد سمير،  الخبير الاقتصادى، إن القمة الثلاثية الحالية بين مصر، العراق، الأردن هى القمة الثالثة التى تجمع بين الدول العربية الثلاث.

وأضاف الخبير الاقتصادى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحنا مصرى والمذاع عبر فضائية مصر الأولى،  أن حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر يقترب من 3 مليارات دولار، أما العراقية 490 مليون دولار.

وأكد الدكتور أحمد سمير، أن القمة الثلاثية تعكس التعاون القوى الاقتصادى والسياسى بين الثلاث دول المشاركة. 

ولفت إلى أن الميزان التجارى بين الثلاث دول يسجل ارتفاعا ملحوظا خاصة أن مصر تصدر العديد من المنتجات الزراعية للأردن والعراق والكفة فى الميزان التجارى لصالح مصر بسبب تصديرها للعديد من المنتجات الزراعية لهذه الدول.  

وتابع، أن الاستثمارات العراقية، الأردنية تحتل مركزى 23، 25 على مستوى الدول المستثمرة فى مصر.
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