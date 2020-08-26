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فن

بـ نظارة شمس وسلسلة...محمد عز يشارك جمهوره صورة جديدة

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:33 ص
محمد عز
محمد عز
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ندى فكري
نشر الفنان محمد عز صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهر محمد عز في الصورة  وهو يرتدي تيشرت حملات ونظارة شمس و سلسله.

وتفاعل مع محمد عز عددا كبيرا من متابعيه، وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:

- منور يا نجم
- حلوه الصوره
- حبيب قلبي العالمي

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يذكر أن محمد عز شارك كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، والذي يحكى سيرة شهيد الصاعقة البطل أحمد منسي، ويقوم ببطولته أمير كرارة.
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