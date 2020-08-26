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اقتصاد

مهارات إدارة الأزمات في برامج تدريبية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 11:57 ص
صدى البلد
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آية الجارحي

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال شهر سبتمبر2020 عدة برامج تدريبية تناقش "بـنــاء السينـاريـوهـــات وإدارة الأزمات دور العلاقات العامة في إدارة ومواجهة الأزمات"، "الاستثمارات البديلة في ظل أزمة 19 COVID "، "الشــراء الإلكتروني الآمن أثنـاء الأزمات"، "الـذكـــاء الاصطناعي وقـــــت الأزمات"، "بـنــاء وإدارة الـمــكـتـبــات الـرقـمـيـــــــــة"، "إدارة مـخـاطــر الـمشـروعـات وإدارة الأزمات" و"الذكاء الاصطناعي وقت الأزمات (عن بُعد)"

وتهدف تلك البرامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة للاستفادة من تقنية بناء السيناريوهات للتعامل الكفء مع الأزمات، والمعارف والاتجاهات الأساسية ذات الصلة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

و يتعلم المشاركون في تلك البرامج المهارات التي تمكنهم من توظيف إدارة العلاقات العامة للتعامل مع الأزمات وإدارتها بكفاءة وفاعلية. والمهارات اللازمة لتطبيق استراتيجيات التعامل مع المخاطر في المشروعات والتمييز بينها وبين استراتيجيات إدارة الأزمات.

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