قررت محافظة القاهرة طرح حق استغلال وتطوير وصيانة جراجى التحرير وعمر مكرم لمدة 3 سنوات غير قابلة للتجديد فى مزاد علنى يقام منتصف الشهر القادم بالحديقة الدولية بمدينة نصر.









ويقع جراجا التحرير وعمر مكرم على مساحة 78904 م2 تقريبًا ويتسعان لـ 24 أتوبيسا و2303 سيارات.









ويلتزم من يرسو عليه المزاد بإدارة وتطوير وتشغيل جراجي التحرير وعمر مكرم ووضع اقتراحات لتطويرهما وتشغيلهما بالشكل الأمثل، كما يلتزم المتقدم للمزايدة بجميع القوانين واللوائح والنظم والقرارات المنظمة للمزادات، وكذلك التي تقرها اللجنة المختصة بإدارة المزايدة خلال فترة التزايد.









كما يلتزم المتقدم للمزايدة حالة رسوها عليه أن يكون مسئولًا عن الجراجين من الداخل والخارج طوال مدة حق الاستغلال، كما يلتزم من يرسو عليه المزاد وقبل التعاقد تقديم بوليصة تأمين لصالح المحافظة على ألا تقل قيمة البوليصة لجراج التحرير عن 650 مليون جنيه وجراج عمر مكرم عن 100 مليون جنيه على أن تشمل هذه البوليصة بحد أدنى السرقات والحوادث والتلفيات والحرائق والإصابات بأنواعها، وذلك فيما يخص جميع المنشآت والمباني وجميع التجهيزات الثابتة والمنقولة وجميع الأجهزة والمعدات داخل كل جراج أو على المسطح الخارجي لها وما قد يترتب على ذلك من آثار دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.









كما يلتزم من يرسو عليه المزاد بالحراسة والأمن بما فيها توفير كلاب للحراسة وجميع أعمال الصيانة.