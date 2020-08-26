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محافظات

محافظ الشرقية: الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة سير العمل في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة و التصالح في مخالفات البناء لتسريع وتيرة العمل بهما.


وذلك في حضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية  والمهندس محمد الصافي السكرتير العام و علي الصناديلي السكرتير العام المساعد و المستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة.

 

بدأ المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أن الدولة جادة في إسترداد أراضي املاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية و إعلاءا للقانون و حفاظًا على حق الشعب.

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وخلال الاجتماع طالب المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الإنتهاء من تقنين حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة و إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير العقود الإبتدائية للمنتفعين، مشددًا على تفعيل دور اللجان الفرعية وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالمعاينة والتثمين تمهيدًا لتحرير العقود.

 

كما طالب المحافظ بمتابعة لجان تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين الجادين لتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء تفاديًا لتعرضهم لحملات الإزالة، وقال لن أسمح بأي تقصير أو إهمال في هذين الملفين الهامين، مؤكدًا أن معيار تقييم أداء المسؤول خلال هذه الفترة يتوقف على مدى الإنجاز المحقق في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة و التصالح في مخالفات البناء.

 

وقال المحافظ سأواصل جولاتي المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على عدد الطلبات المقدمة للتصالح وتحصيل جدية التصالح.  

 

كما تابع المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء موقف طلاء واجهات المباني باللون الموحد لإعادة الشكل الجمالي و المظهر الحضاري للمباني و العقارات بنطاق المحافظة مطالبًا بإعداد تقرير يومي في هذا الشأن.

وفي نهاية الإجتماع قدم المحافظ الشكرلأعضاء الجهاز التنفيذي لحسن التعاون و التنسيق بينهم في مجابهة الأزمات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل بروح الفريق ونسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

 

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