AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بميت راجل.. حاصلة على البكالوريوس وتعمل في حرفة النجارة.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:41 م
الفتاة الحاصلة على
الفتاة الحاصلة على بكالوريوس الزراعة
Advertisements
نورهان رأفت
قالت آيات عبد المعطي، الفتاة التي تمارس حرفة النجارة على الرغم من حصولها على بكالوريس زراعة، إن حرفة النجارة لم تكن من ضمن هواياتها في بداية مشوارها، وإنها مارستها بمحض الصدفة.


وأضافت آيات عبد المعطي، خلال تقرير أعده برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مهنة النجارة علمتها الاعتماد على النفس.


وأشارت إلى أن مهنة النجارة أثبتت لها أن الفتاة قادرة على فعل أي شيء طالما لديها الإرادة.


وأوضحت أنها عملت في مجال التسويق الزراعي قبل مهنة النجارة، وبعد ذلك اكتشفت هوايتها من خلال الرسم.


ولفتت إلى أن صعوبات المهنة تتجسد في أنها يدوية، وفي أن نظرة المجتمع للبنت بالنسبة لتلك الحرف غريبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

70 عاما فى صناعة السجاد اليدوى..عم عباس يأبى التوقف للحفاظ على التراث.. شاهد

خريجة كلية الزراعة: أعمل نجارة وخطاط للخط العربى.. فيديو

ترشيحاتنا

أريد شراء سيارة .. تعرف على السبب الذي دفع الإعلامية عفاف عبد الرازق لمغادرة مصر رغم شهرتها

قيد الانتظار.. الجبلاية تعقد اجتماعا لمناقشة مشروع الذر الأحمر فى الدورى

الساطور والمنشار غرب الجيزة.. الأولى رأي زوجها أثار العلاقة الجنسية على ملابسها فقطعها أشلاء والثانية هربت فشطرها والدها نصفين

100 مليار دولار سنويا.. خبراء: مصر على أعتاب ثورة في قطاع التصدير

بالبهارات.. طريقة عمل اللحمة بصوص الصويا للشيف الشربيني

قفزة جديدة.. ألمانيا تسجل أكثر من 1500 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسد الصعيد .. بيجو 504 سيارة يعشقها المصريون وتتحمل الصعاب

أشرس من القرش ولا يمكن صيدها بالخيط.. كل ما تريد معرفته عن الباراكودا

الكشف عن جيل جديد من رولز رويس جوست 2020.. صور