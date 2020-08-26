بميت راجل.. حاصلة على البكالوريوس وتعمل في حرفة النجارة.. شاهد

قالت آيات عبد المعطي، الفتاة التي تمارس حرفة النجارة على الرغم من حصولها على بكالوريس زراعة، إن حرفة النجارة لم تكن من ضمن هواياتها في بداية مشوارها، وإنها مارستها بمحض الصدفة.









وأضافت آيات عبد المعطي، خلال تقرير أعده برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن مهنة النجارة علمتها الاعتماد على النفس.









وأشارت إلى أن مهنة النجارة أثبتت لها أن الفتاة قادرة على فعل أي شيء طالما لديها الإرادة.









وأوضحت أنها عملت في مجال التسويق الزراعي قبل مهنة النجارة، وبعد ذلك اكتشفت هوايتها من خلال الرسم.









ولفتت إلى أن صعوبات المهنة تتجسد في أنها يدوية، وفي أن نظرة المجتمع للبنت بالنسبة لتلك الحرف غريبة.