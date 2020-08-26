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حوادث

الحبس عام مع الشغل لمتهمين اثنين في قضية أحداث مايو

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
عاقبت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، متهمين أثنين بالحبس عام مع الشغل فى إعادة إجراءات محاكمتهما، صادر ضدهما حكم غيابى بالسجن المشدد 7 سنوات لاتهامها مع آخرين سبق الحكم عليهم فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة 15 مايو عقب فض اعتصام الإخوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وعماد الدرملى، وسكرتارية محمد الجمل.

وجاء فى أمر إحالة المتهمين أنهما اشتركا فى مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، وقاموا بتكوين مسيرة بمنطقة 15 مايو ما عرض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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