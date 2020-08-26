أخبار العلوم والتكنولوجيا| أوبو تكشف عن هاتفها الأحدث Oppo A53.. واتساب يختبر ميزة جديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.
كشفت شركة أوبو النقاب رسميا عن هاتفها الأحدث Oppo A53، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، بسعر منخفض يبدأ من 175 دولارًا أمريكيًا، مع بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير.
يستهلك تطبيق واتساب مساحة تخزينية كبيرة على هاتفك، ويرجع ذلك إلى كثرة استخدامه واحتوائه على العديد من المحادثات الفردية والجماعية التي تضم رسائل نصية وملفات ووسائط، ومن المتوقع أن يضيف تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك قريبًا أدوات جديدة لمساعدتك في إدارة مساحة التخزين الخاصة بالتطبيق.
كشفت شركة Gionee الصينية، النقاب عن هاتفها الأحدث Gionee M30، والذي يضم ميزة تأتي لأول مرة في هاتف ذكي، وهي بطارية سعتها هائلة، تبلغ 10 آلاف مللي أمبير في الساعة.
أشارت بعض التسريبات السابقة التي ظهرت حول هاتف هواوي Enjoy 20 Plus، الأسبوع الماضي، والتي كشفت أن الهاتف الذكي سيأتي بتصميم شاشة كاملة بدون ثقوب، مع كاميرا أمامية منبثقة وكاميرا خلفية ثلاثية دائرية مشابهة لتصميم Mate 30 Pro.