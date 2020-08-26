أخبار العلوم والتكنولوجيا| أوبو تكشف عن هاتفها الأحدث Oppo A53.. واتساب يختبر ميزة جديدة

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كشفت شركة أوبو النقاب رسميا عن هاتفها الأحدث Oppo A53، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة، بسعر منخفض يبدأ من 175 دولارًا أمريكيًا، مع بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير.



