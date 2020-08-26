بعد استقالة وزيرة الصحة.. حمدوك يعين وزيرا جديدا فى السودان

أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك قرارًا اليوم بإنهاء تكليف، سارة عبدالعظيم حسين، من مهام الوزير المكلف لوزارة الصحة وقبول إستقالتها من وظيفة وكيل وزارة الصحة.





وعين حمدوك، أسامة أحمد عبدالرحيم وكيلًا لوزارة الصحة وتكليفه بمهام الوزير الى حين تعيين وزير للصحة.





وبحسب إعلام مجلس الوزراء السوداني فان القرار وجه القرار، وزارات شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.





وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اعفى وزير الصحة السابق، أكرم علي التوم، بعد أن رفض التوم تقديم اسقالته ضمن الوزراء المستقيلين بناء على طلب رئيس الحكومة الانتقالية، في اطار ترتيب هياكل الحكم ومواءمتها مع مطالب الشارع التواق لإحداث التغيير بناء على مطالبات مليونية 30 يونيو الاخيرة التي طالب خلالها الثوار بتصحيح المسار.