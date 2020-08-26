استرداد 125 فدانا في حملة لإزالة التعديات في المنيا

أعلن اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، عن استرداد ١٢٥ فدانا أملاك دولة بالطريق المؤدي الى الصحراوي الغربى بمركز ومدينة ابوقرقاص وذلك من خلال الحملات التي تنفذها الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالتعاون مع قوات انفاذ القانون والجهات المعنية.

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واكد محافظ المنيا إن أهم الملفات التي يعمل عليها حاليا هي القضاء على ظاهرة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، وعدم التهاون في تنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

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وقال محمد حلمي رئيس مركز أبوقرقاص ، على تواصل الوحدات المحلية القروية بنطاق المركز، تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف للقانون، والعمل على رصد المخالفات والتصدي لكل من تسول له نفسه استغلال الظروف التي تمر بها البلاد.

مناشدا ، المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الخاصة، والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية في اتخاذ المسار القانوني الصحيح

وأكد حلمي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص ستتصدى بكل حسم لمحاولات التعديات على هيبة الدولة وخاصة في الفترة الراهنة، لتطبيق الأجهزة التنفيذية الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .