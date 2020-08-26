للعاملين بالإدارة المحلية في الفيوم.. ننشر الخطة التدريبية للعام الجديد

أعلنت محافظة الفيوم عن خطة الدورات التدريبية لعام 2020/ 2021، والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وتستهدف العاملين بديوان عام المحافظة والإدارات المحلية، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الخطة التدريبية تتضمن دورات متخصصة في إعداد مدربيTOT، وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية، وكذا صقل مهارات المديرين والعاملين بمكاتب الاستثمار، والعاملين بإدارات الحفاظ على التراث والعلاقات العامة بالوحدات المحلية، بالاضافة الى برامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية، والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالإدارة المحلية.
كما تشمل الدورات التدريبية معايير الجودة الشاملة وكيفية تقديم الخدمات للعاملين بالمراكز التكنولوجية، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS، وتنمية مهارات رؤساء المدن والأحياء والمراكز في مجال أملاك الدولة وإدارة الأزمات، وكذا تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية في مجال الشئون القانونية، وصقل مهارات العاملين بإدارات خدمة المواطنين وتطوير الخدمات وأسلوب التعامل مع الجمهور، وصقل مهارات مهندسي التنظيم بالإدارات الهندسية، والعاملين بإدارات الموارد البشرية والمشتريات.
يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية، بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التي يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري لها، والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين.