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محافظات

للعاملين بالإدارة المحلية في الفيوم.. ننشر الخطة التدريبية للعام الجديد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلنت محافظة الفيوم عن خطة الدورات التدريبية لعام 2020/ 2021، والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، وتستهدف العاملين بديوان عام المحافظة والإدارات المحلية، بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الخطة التدريبية تتضمن دورات متخصصة في إعداد مدربيTOT، وتنمية المهارات الإدارية والقيادية لقيادات العمل التنفيذي النسائية، وكذا صقل مهارات المديرين والعاملين بمكاتب الاستثمار، والعاملين بإدارات الحفاظ على التراث والعلاقات العامة بالوحدات المحلية، بالاضافة الى برامج نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية، والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه بالإدارة المحلية.


كما تشمل الدورات التدريبية معايير الجودة الشاملة وكيفية تقديم الخدمات للعاملين بالمراكز التكنولوجية، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية GIS، وتنمية مهارات رؤساء المدن والأحياء والمراكز في مجال أملاك الدولة وإدارة الأزمات، وكذا تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية في مجال الشئون القانونية، وصقل مهارات العاملين بإدارات خدمة المواطنين وتطوير الخدمات وأسلوب التعامل مع الجمهور، وصقل مهارات مهندسي التنظيم بالإدارات الهندسية، والعاملين بإدارات الموارد البشرية والمشتريات.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية، بتدريب العاملين بالإدارة المحلية على الأعمال التي يقومون بها سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات بهدف الارتقاء بمستواهم لتقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة، وذلك ضمن خطة الدولة للنهوض بالجهاز الإداري لها، والعمل على تعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين.
للعاملين بالإدارة المحلية في الفيوم.. ننشر الخطة التدريبية للعام الجديد
للعاملين بالإدارة المحلية في الفيوم.. ننشر الخطة التدريبية للعام الجديد
للعاملين بالإدارة المحلية في الفيوم.. ننشر الخطة التدريبية للعام الجديد
للعاملين بالإدارة المحلية في الفيوم.. ننشر الخطة التدريبية للعام الجديد
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