البرلمان اليوناني يبدأ التصويت على اتفاق ترسيم الحدود مع مصر.. وإعلان النتيجة غدا

بدأ منذ قليل تصديق البرلمان اليوناني على اتفاقتي ترسيم الحدود البحرية والمناطق الاقتصادية الخالصة مع مصر واليونان، وتستمر عملية التصويت حتى غد الخميس، بعد أن طالبت المعاضرة بالتصويت عبر النداء على الأسماء على أن يتواجد 60 عضوا داخل القاعة الرئيسية كل ساعة بسبب اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بــ فيروس كورونا.

ويناقش البرلمان اليوناني اليوم الأربعاء اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع مصر وإيطاليا بشأن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة، ومناطق الصيد.





وأرسلت وزارة الخارجية اليونانية لقصر البرلمان مشاريع قوانين الاتفاقيتين بين اليونان وإيطاليا لتحديد مناطق الصيد البحري لكل منهما والتصديق على الاتفاقية بين اليونان، ومصر لترسيم الحدود البحرية بين البلدين من أجل تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة.



