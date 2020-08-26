سيدة تتهم برلمانيا من الحزب الحاكم في بريطانيا باغتصابها.. والمحافظين يرفض توقيفه

بينما تم إطلاق سراح النائب البريطاني المتهم بالاغتصاب بكفالة بعد قيام رجال الشرطة بإجراء تحقيق، ورد أن حزب المحافظين رفض إيقافه عن العمل.





وتسعى سيدة اتهمت عضوًا برلمانيًا من حزب المحافظين البريطاني الحاكم باغتصابها الآن إلى تعيينه في البرلمان بمجرد عودته من العطلة الصيفية، مدعية تمتعه بامتياز برلماني، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل .





وبحسب الصحيفة، فإن المتهم وفقا لما هو مزعوم، رجل في الخمسينيات من عمره ، تم اعتقاله في وقت سابق من الشهر الجاري عندما تم لفت انتباه الشرطة إلى "مزاعم اغتصاب واعتداء جنسي في أربع حوادث منفصلة"، ذكر فيها اسم المتهم، وهو باحث سابق في مجلس العموم.





الضحية في العشرينات من عمرها، ادعت انها تضررت لمرحلة استجوبت العلاج في المستشفى بعد الاعتداء المزعوم، ومع ذلك، تم الإفراج عن الجاني المزعوم بكفالة بينما تحقق الشرطة في المزاعم المذكورة ، ورفض حزب المحافظين تعليق عمله، ولم يتم الكشف عن هوية الرجل بعد.





وأوضح صديق للمتهم أن الأخير "يسير في هذا الطريق فقط بسبب عدم اتخاذ إجراء من قبل حزب المحافظين".







