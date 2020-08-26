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بدون منافس..الثقافة: مصر من أوائل الدول التي بثت أنشطتها على الإنترنت

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:30 م
محمد منير، المتحدث
محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة
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فرح علاء الخولي
قال محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة، إن الدولة لديها استراتيجية الثقافة ودورها في بناء الانسان المصري، لافتًا الى ان تفشي فيروس كورونا كان له تأثير سلبي على تلك الاستراتيجية، ولكن استطاعت الدولة ان تستغلها بشكل مفيد.

وتابع محمد منير، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر كان لها الريادة وكانت من اولى دول العالم التي قامت ببث أنشطتها الثقافية والفنية من خلال العالم الافتراضي والسوشيال ميديا، وحققت نجاح كبير جدا في تلك الفترة رغم تآثيرها السلبي على كل القطاعات والأنشطة على مستوى العالم.

وأوضح أن خلال 5 أشهر وصلت صفحة وزارة الثقافة الى 30.5 مليون مشاهد على قناة "اليوتيوب"، وهو ما ساهم في تحقيق العدالة الثقافية التي تسعى إليها الوزارة.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الثقافة، بتعامل الدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسساتها مع أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

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