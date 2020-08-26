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أخبار العالم

بالأرقام.. المرأة العمانية تساهم في دعم القطاعين العام والخاص

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:39 م
المرأة العمانية
المرأة العمانية
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مـيـس رضـا
أشادت صحيفة "جلف نيوز" بدور المرأة  العمانية في القطاعين العام والخاص وتشجيع الحكومة لهذا الدور.
 
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته على موقعها الإليكتروني إن السلطنة شهدت زيادة في عدد النساء العاملات في القطاع الخاص بواقع ٤٢% من إجمالي القوة العاملة في القطاع الحكومي 26.6% في القطاع  الخاص.

وأشارت إلى أن عدد العمانيات العاملات في القطاع الخاص بلغ 70565  عام 2019 وهو رقم يزيد بمقدار 5502 امرأة مقارنة بعام ٢٠١٨، كما ارتفع الرقم في القطاع الحكومي أيضًا بمقدار 781 عاملة إذ تم توظيف  83.175 امرأة في مختلف الجهات الحكومية حتى عام 2019.

وأضافت الصحيفة أن هذه البيانات وهي الصادرة عن المركز الوطني  للإحصاء والمعلومات تلقي الضوء على النقلة النوعية التي حققتها المرأة  العمانية في مجالات العمل موضحة أن المجالات التي تضم قوة عاملة من  النساء أكثر من الرجال تشمل التعليم والصحة والعمل الاجتماعي بينما كانت  متقاربة في مجالات الأنشطة المالية والتأمينية والمعلومات والاتصالات مع  الرجال.

وبينت أن النساء العمانيات يتقدمن بسرعة في مراكز البيع وأن غالبية  العاملات منهن هن في الفئة العمرية من 30 إلى 34 عامًا تليها الفئة العمرية من 35 إلى 39 عامًا تليها الفئة العمرية من 25 إلى 29.

ورأت صحيفة "جلف نيوز" أن هناك مؤشرًا إيجابيًا هو أن الغالبية  العظمى من العمانيات العاملات في القطاع الحكومي هن من خريجات الجامعات وفي القطاع الخاص تشير الإحصاءات إلى أن معظمهن بدأن  العمل بعد المدرسة الثانوية.
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