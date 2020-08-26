شاهد.. عناصر الإطفاء يحرزون تقدما في إخماد حرائق كاليفورنيا

عرضت فضائية، يورونيوز، فيديو يوضح نجاح عناصر الإطفاء في إحراز تقدم في إخماد حرائق كاليفورنيا . إحراز





حيث تعرضت ولاية كاليفورنيا إلى 650 حريقا أتت على الغابات وكان أغلبها ناجما عن الصواعق في أرض منكوبة بسبب الجفاف ورطوبة منخفضة ورياح قوية.





قاوم عناصر الإطفاء في الولايات المتحدة ثلاثة حرائق غابات ضخمة في شمال ولاية كاليفورنيا، في غياب ضربات الصواعق التي أججت اشتعال النيران قبل أسبوع. وأدت الحرائق الثلاثة حول منطقة خليج سان فرانسيسكو وفي مناطق أخرى من أنحاء الولاية إلى إجبار حوالي 250 ألف شخص على الجلاء عن منازلهم.





ووصل عدد القتلى ضحايا الحرائق إلى 7 وفيات حتى نهاية الأسبوع. وكانت الولاية تعرضت إلى 650 حريقا أتت على الغابات وكان أغلبها ناجما عن الصواعق في أرض منكوبة بسبب الجفاف ورطوبة منخفضة ورياح قوية.





وتجند لمكافحة هذه الحرائق 14 ألف رجل إطفاء و 2400 سيارة و95 طائرة لمكافحة الحرائق.