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ثقافة

رئيس وزراء فرنسا: 2 مليار يورو مخصصة للثقافة في خطة الانعاش الاقتصادي

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 01:33 م
رئيس الوزراء الفرنسي
رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس
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أ ش أ
 أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، أن قطاع الثقافة سيستفيد من "تخصيص استثنائي" بقيمة ملياري يورو في خطة الإنعاش الاقتصادي لبلاده.

وقال رئيس الحكومة الفرنسية، وفقًا لما نقلته قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الأربعاء/، إن قطاع الثقافة بالمعنى الواسع سيستفيد من هبة استثنائية قدرها 2 مليار يورو، وذلك في إطار خطة التعافي بقيمة 100 مليار يورو التي سيتم الإعلان عنها في 3 سبتمبر المقبل، موضحا أنه خيار سياسي لأن الثقافة نشاط اقتصادي.

وناشد كاستكس، المواطنين التوجه إلى المسرح ودور العرض (السينما)، مشيرا إلى أن ارتداء القناع (الكمامة) سيكون إلزاميا في القاعات وذلك بموجب قرار من مجلس الدفاع والمطبق منذ أمس /الثلاثاء/.

وشدد رئيس الوزراء الفرنسي على ضرورة دعم القطاع الثقافي، داعيا الفرنسيين إلى التأقلم والتعايش مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابريال أتال، قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة أجلت العرض الذي كان مقررا أمس الثلاثاء، لخطة إنعاش الاقتصاد الخاصة بها لبضعة أيام، من أجل تكريس نفسها بشكل كامل للانتهاء من الإجراءات الصحية اللازمة قبل بدء العام الدراسي.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستيكس يريدان من الوزراء الانتهاء من الإجراءات الدقيقة للتدابير الوقائية التي تم تحديدها لبداية العام الدراسي، مثل التزام وضع الكمامات في المتاجر، وطلاب الجامعات والمعاهد وتلاميذ المدارس الثانوية.

يشار إلى أنه يجب على الحكومة الفرنسية أن تفصّل خطتها البالغة قيمتها 100 مليار يورو، التي تنتظرها الشركات في القطاعات الأكثر تضررا من أزمة فيروس كورونا في وقتٍ يُخشى فيه حدوث موجة ثانية من وباء (كوفيد 19).
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