تحجيم السماسرة.. نجم الاسماعيلي: 5 مكاسب من وراء قمة الأهلي والزمالك

أكد اسامة خليل نجم النادي الاسماعيلي السابق أن مباراة القمة رقم ١٢٠ بين الأهلي والزمالك إنذار قوى لتغيير المفاهيم الكروية فى الدورى المصري. قال اسامة خليل فى تصريحات خاصة لصدى البلد.. مباراه الزمالك والاهلي جرس انذار قوي لتغيير المفاهيم الكرويه المصرية بعد الاستعانة بعناصر من الشباب خلال مجريات اللقاء. تابع .. مباراة القمة حققت ٥ مكاسب جاء اولها انها صارت بداية عصر جديد للكرة المصرية وأهمية اعتمادها علي سياسة الدفع لعناصرها الشابه واعطائهم ثقه الاجهزه الفنيه والجماهير.. أضاف.. ثانيا نجاح تجربة مصطفي محمد مع الزمالك كلاعب ناشئ يبني اسما له للدخول في مصاف اللاعب النجم فهو لاعب هداف بالفطرة وهي اهم ميزه سوف تميزه عن الآخرين الثقة الاقتراب من مرمي المنافس وانهاء الهجمه بنجاح. استطرد ..ثالث تحجيم دور سماسرة الكرة في عدم الاعتماد علي ترحيبهم باللاعب الاجنبي واهمال اللاعب المصري الناشئ لما يحققوه من ارباح سريعه غير مفهومة. وقال ايضا .. رابعا كشف فساد الذمة المالية في بعض الاندية تحت بند تعاقدات اللاعبين وتوأمه بعض اعضاء مجالس الادارات والسماسرة واشار الى ان المكسب الخامس من وراء لقاء القمة رقم ١٢٠ يتمثل فى اكتشاف لاعبين مصريين يمتلكون موهوبة جيدة لصالح المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها.