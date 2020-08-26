قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة غدا.. اعرف الأماكن والتوقيت

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى عن قطع المياه عن مناطق ( منطقة النعام – الف مسكن – شارع سليم ومتفرعاته – ابراهيم عبد الرازق ومتفرعاته – احمد عصمت ومتفرعاته – الزهراء ومتفرعاته – ش 6 أكتوبر ومتفرعاته – أحمد عرابي ومتفرعاته – ش العشرين ومتفرعاته – ش جسر السويس من الف مسكن حتي 6 أكتوبر – منطقة عرب الجسر ) وضعفها عن مناطق ( الشيراتون – الكلية الحربية ).





وأضافت الشركة أن ذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوح الخميس الموافق 27-8-2020 وحتي الساعة الخامسة عصر نفس اليوم وذلك لإجراء أعمال صيانة بخط مياه قطر 1500 مم بمحطة مياه مسطرد.





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وتهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.





كما تقوم بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى يمكن الإتصال بالخط الساخن 125.