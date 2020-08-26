وزير المالية يحذر مجلس الأمة.. الكويت لن تستطيع دفع رواتب موظفي الدولة بعد أكتوبر

وبينما ترى دول الخليج الغنية بالطاقة أن مواردها المالية تتأرجح بسبب انهيار أسعار النفط ووباء فيروس كورونا، تشير الملاحظات إلى انعكاس دراماتيكي في ثروات بعض أغنى دول العالم.















وأثبتت إدارة الأزمة صعوبة خاصة للكويت، حيث يجب الموافقة على جميع القوانين من قبل المشرعين الذين يتهمون الحكومة بسوء إدارة المال العام ويعيقون التشريعات التي من شأنها أن تسمح لها بالاقتراض من الخارج.









وجاءت التوقعات المتشائمة للوزير في الوقت الذي ناقش فيه مجلس النواب تقريرًا من لجنة المالية والاقتصادية رفض مشروع قانون كان سيسمح للحكومة بإصدار سندات.











وقرر مجلس الأمة الكويتي يوم الأربعاء إحالة قانون الديون مرة أخرى إلى اللجنة المالية حتى تتمكن من تقديم تقرير جديد في غضون أسبوعين، عندما يجري المجلس التصويت.



