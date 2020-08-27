برلماني: المجلس الحالي ساهم بتشريع أكبر كم من القوانين في تاريخ الحياة النيابية

قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مجلس النواب الحالي قام بتشريع أكبر كم من القوانين فى تاريخ الحياة النيابية، إلا أنه ظلم إعلاميا وفى الشارع، مشيرا إلى أن الدولة لا تقوم إلا بتشريع القوانين.





وأشار "فتى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن البرلمان قام بإصدار قوانين تواكب العصر الحالى، قائلا إننا استطعنا بناء دولة كادت أن تنهار، إلا أنها أصبحت تقف على رجليها.





وتابع أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، أن أهم القوانين التى أصدرها البرلمان كانت قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون رقم 119 الخاص بالبناء الموحد، والذى تضمن فصل القرية عن المدينة وقانون الهيئات الشبابية والرياضية وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة وقانون المناجم ، والتى تمثل ثروة مهدرة.



