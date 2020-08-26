د. أمل مصطفى تكتب: طريقة النظر للأحداث أساس النجاح

الإيجابية نعمة من الله عز وجل على الإنسان من تمسك بها حصل على الخير والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة والله عز وجل حث عليها في كتابه المبين، وأمرنا أن نكون إيجابيين في هذه الحياة.











وعندما تنعدم من حياة الإنسان تصبح عيشته في كدر، كيف لا والإيجابية تعتبر ضابط الإيقاع ومحور الارتكاز وعن طريقها يصبح للحياة معنى وهدف، من منا لم يمر بلحظات ضعف ويأس وإحباط، فنحن جميعا بشر يعترينا أحيانا الهم والغم والمرض والابتلاء، وبالتالى النظرة السلبية إلى الحياة، ومع هذا أنا أدعوك وفي خضم المحن والتحديات أن تُعين نفسك على النظر بإيجابية للحياة ولو بعض الوقت؟ والسؤال الذي يطرح نفسه؛ كيف أكون إيجابيًا؟









عندما نرى شخصا محبطا من الشائع أن نقول له "فكر بإيجابية أو تصرف بإيجابية"، ولكن للأسف لا يأخذ هذا الشخص المحبط الكلمات بجدية لأنه لا يفهم ما الذي تعنيه بالضبط، أو بمعنى آخر لا يراها عبارات فعالة أو مجدية، كم واحد تعرفه أنت شخصيًا يعي هذه العبارة؟ فالإيجابية هي إلا مزيج من طريقة تفكير الشخص وطريقة تصرفاته التي يسلكها، ونظرتك الإيجابية تجاه كل شيء هي سبيلك إلى مستقبل أفضل، وهي ليست الغاية ولكنها طريقة للحياة، القاسم المشترك بين غالبية الناجحين في الحياة هي نظرتهم الإيجابية تجاه كل شيء، وعدم تركيزهم على الفشل بل النجاح، وعدم بحثهم عن الأسباب بل عن الحلول.









لكن هل يمكن تغيير نظرتنا تجاه الأشياء؟ بالتأكيد نعم! إن نظرتك تجاه الأشياء هي من اختيارك أنت، فبإمكانك أنت وحدك أن تبتسم لقراءة هذه الجملة، أو تضغط × وتنسى الأمر تمامًا، لألبرت آينشتين العبقري مقولة "تُـقدر القيمة الحقيقية للإنسان بدرجة تحرره من سيطرة ذاته"، لذا تتغير نظرتنا لمجريات الحياة بواسطة عدة عوامل تساعدنا على تغيير النظرة السلبية إلى نظرة ايجابية يتغير معها لون الحياة، ومن هذه العوامل الابتسام، ابتسم تبتسم لك الحياة، فالابتسامة كالعدوى تنتقل من شخص للآخر، دون أن تكلفنا أي شيء، مصداقًا لقول معلم البشرية عليه صلاة الله وتسليمه إذ قال: "تبسمك في وجه أخيك صدقة"، ومخاطبة الناس بأسمائهم لن تتخيل التأثير السحري لهذه النصيحة حتى تجربها مع كل من تقابل في الطريق وفي العمل، فمن تناديه باسمه لن تحصل على اهتمامه وحسب، بل ستسعده، الإنصات للآخرين وإعطائهم الفرصة للحديث هل فكرت لماذا تحمل أذنين وفما واحدا؟ وذلك لأن الناس تحتاج كثيرا لمن يسمعها ويحتويها عند حاجتها للكلام أو الشكوى، ومشاركتها همها، وأيضا تحمل المسئولية تجاه أفعالنا وقراراتنا لأنها تجعلنا نستخدم جميع قدرتنا وإمكانيتنا فلا نجاح دون تحمل للمسئولية.









وأيضا المجاملة فيما بيننا، جامل الناس، فالإنسان بطبعه يتلهف لسماع تقدير الغير وثنائهم عليه مما يرفع الروح المعنوية ويزيد من إشراقة النفس وتطورها للأفضل.









وأيضا المسامحة فيما بيننا والمعاملة بود، سامح دائما وتغافل عن كثير من الأحداث والأشياء المزعجة وأطلق سراح الماضي مع العواطف السلبية المصاحبة له، لكن مع استيعاب دروس الماضي لعدم تكرار الأخطاء، كل تلك العوامل تؤدى إلى الشعور بالإيجابية ورفع الروح المعنوية لدينا فالإيجابية ليست التركيز على الجانب المضيء في الحياة بل هي الضوء والنور بحد ذاتها، فهى لا تتجاهل السلبيات أبدا، بل العكس، تراها بملء أعينها وتحللها بمعيار المنطق والعقل لا بمعيار الأفكار المظلمة والقناعات السلبية السابقة، تحللها من أجل حلها لا من أجل اللوم والضيق والحزن الذي لا فائدة منه، أن تكون إيجابيا لا يعني أبدا تتجاهل نقاط ضعفك وسلبياتك بل يعني أن تعرف سلبياتك بوضوح وتنقد ذاتك دون جلدها النقد الإيجابي من أجل تقويمها وتحسينها، إن الإيجابية الحقيقية لا تزيف لك الواقع من أجل سعادتك بل هي تريك الأمور بحجمها الحقيقي دون تضخيمها وتكبيرها وفي نفس الوقت دون التقليل من شأنها، الإيجابية هي النظرة المشرقة والحقيقية للحياة، من أجل حياة بناءة وأكثر فعالية.









دمتم دائما بنفس بناءة معطاءة إيجابية رغم كل الضغوط التى تحيط بها هى دعوة لنظرة أخرى، بسمة أخرى حياة أخرى مفعمة بالأمل والتفاؤل والتحدى رغم كل صعوبات الحياة.