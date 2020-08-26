لإقامة مشروعات تجارية.. محافظ المنوفية يلتقي مجموعة ماجد الفطيم

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسي بوفد مجموعة ماجد الفطيم الاستثمارية بمكتبه بالديوان العام ، وذلك للتعرف علي أهم نقاط الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة بنطاق المحافظة لإقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع العام علي أهالي محافظة المنوفية.





جاء ذلك بحضور الدكتور هيرفي ماجدير الرئيس الاقليمي لمجموعة كارفور في الشرق الاوسط وجون جرازيات رئيس شركة ماجد الفطيم مصر ومحمد حسن مدير عام تطوير الاعمال بالمجموعة ودينا مدحت مسئول ملف الامارات ، المكتب الفني لرئيس هيئة الاستثمار.





وفي بداية اللقاء رحب محافظ المنوفية بالوفد علي أرض المحافظة مؤكدا حرصه الدائم علي التعاون الدائم والوثيق مع كافة المؤسسات لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة ، وتناول اللقاء عرض لأهم الفرص الاستثمارية علي أرض المحافظة وامكانية استغلالها لإقامة مشروعات استثمارية ومولات تجارية تساهم في توفير فرص عمل جادة للشباب من أهالي المحافظة ومحاربة البطالة .





كما أكد محافظ المنوفية علي أن المحافظة من المحافظات الواعدة التي تمتلك فرص استثمارية متميزة نظرا لما بها من مقومات جاذبة للإستثمار مشيرا الي أن المحافظة بها منطقتين صناعيتين بمدينة السادات وقويسنا فضلا عن المنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم والمنطقة اللوجيستية بطوخ طنبشا مما جعل من المنوفية أرضا خصبة ومناخا جاذبا للإستثمار .





تفقد المحافظ ونائبه ووفد مجموعة ماجد الفطيم أرض محلج شبين الكوم لمعاينة الموقع علي الطبيعة باعتباره أحد المناطق المتميزة والاستراتيجية لبحث امكانية استغلاله لإقامة مشروعات تجارية واستثمارية .





وقد أعرب وفد مجموعة ماجد الفطيم عن سعادتهم بهذه الزيارة مؤكدين حرصهم علي التعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة لاستغلال الفرص الاستثمارية مؤكدين علي دراسة إنشاء مول تجاري علي أعلي مستوي بأرض المحلج بشبين الكوم .







