برلماني: مجلس النواب ساهم بإصدار قوانين أدت لاستقرار البلد أمنيا واقتصاديا

قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن مجلس النواب الحالى دعم الدولة المصرية بشكل كبير، على الرغم من انخفاض شعبيته فى الشارع، إلا انه سناد الدولة فى أصعب مراحل مرت بها مصر.





وأشار الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أصعب هذه المراحل تمثلت فى ما وصلت إليه بعد الانفلات الأمنى والتدهور الاقتصادى التى مرت به البلاد.





وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: مجلس النواب ساهم فى إصدار قوانين أدت إلى إستقرار البلد أمنيا وإقتصاديا، ووافق البرلمان على كل قرارات الإصلاح الإقتصادى و تعويم الجنيه، ما أدى إلى أن الدولة أصبحت فى حالة إستقرار اقتصادى وأمنى.





واختتم: البرلمان أصدر قوانين اقتصادية مثل قانون شركات قطاع الأعمال وقوانين تستهدف إصلاح النظام الإقتصادى والنهوض بالمصانع.