لأول مرة.. جيلى تكشف عن التصميم الداخلي لـ بريفيس 2021 |صور

اعتبرت شركة جيلي الصينية السيارة بريفيس أكثر سيارات جيلي فخامة في تاريخها لأن فيها كماليات لم تحدث في أي سيارة من قبل، جاء ذلك خلال إعلانها عن أول صور رسمية لدواخل السيارة الجديدة كليا.





كانت شركة جيلى نشرت صور التصميم الخارجي لسيارة بريفيس الجديدة كليًا، وتم وصف سيارة بريفيس بأنها أكثر سيارات جيلي فخامة حتى الآن.





ويعد التصميم الخارجي للسيارة بريفيس من افضل التصميمات الجديدة للشركة ، وسيتم بناء بريفيس على هندسة CMA التي تستخدمها أيضًا سيارة جيلي إكسينج يو والعديد من سيارات فولفو ولينك آند كوو.





وتستمد السيارة السيدان قوتها من محرك بنزين توربو رباعي الأسطوانات بقوة 187 حصان وعزم دوران 300 نيوتن-متر ، وتقول جيلي أنها ستعلن عن مجموعة محركات بريفيس في وقت لاحق .





وتظهر الصور دواخل السيارة بريفيس والمقصورة الرئيسية ، والتى يميزها تصميم لوحة العدادات الأنيق والمواد عالية الجودة بما في ذلك الجلد وأحدث التقنيات المتاحة، وهى تعتبر اول سيارة من نوعها تطرح بهذا التصميم الجديد والرائع.





و يهيمن على لوحة القيادة الرئيسية شاشة عرض مركزية مقاس 12.3 بوصة مدعومة بنظام ترفيهي GKUI Smart EcoSystem الخاص بجيلي، مع لوحة عدادات رقمية عريضة برسومات قابلة للتغيير.





كما يظهر في الصور ناقل الحركة المستوحى من دواسة الوقود وأزرار نظام التكييف الموجودة أسفل فتحات التهوية المركزية، كما أن نظام تكييف الهواء يوفر كلًا من وظيفة تنقية الهواء وتعطيره ويعمل علي وصوله لجميع انحاء السيارة.





كما تتوافر بالسيارة مزايا أخرى ذكرتها شركة جيلي ، ومن بينها نظام مكبر الصوت عالي الأداء من Bose والمقاعد الجلدية عالية الجودة.





يذكر أنه سيتم اطلاق جيلي بريفيس 2021 في السوق الصين خلال أواخر نهاية العام الجاري، وبعدها بفترة سيتم توفير السيارة في أسواق أخرى حول العالم.