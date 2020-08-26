AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط 11 طن دقيق مجهول المصدر وتحرير 24 مخالفة تموينية بالمنيا

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 02:27 م
صدى البلد
Advertisements
أيمن رياض

تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية والتي من شانها تحقق كافة سبل الرضا للمواطنين، حيث شدد المحافظ علي ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات من اجل الارتقاء بالمجتمع.

اقرا ايضا

آية ناجي.. قصة أول كفيفة تترأس قسم ذوي الاحتياجات بمكتبة مصر العامة في المنيا.. شاهد


من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم ضبط 11 ألف و100 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز سمالوط

بالإضافة الى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، تنوعت المخالفات بين، (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – منتجات بدون تاريخ صلاحية – محلات تجارية بدون ترخيص – منتجات مجهولة المصدر – عدم وجود شهادات صحية – التلاعب بالمقررات التموينية – قضايا اخري متنوعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحرير 137 محضرا.. تموين المنوفية: ضبط مصنع كمامات مخالف بمنوف

الرقابة الإدارية: ضبط 25 طن دقيق و2 طن أسماك مملحة وربع طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبط 50 طن سكر مدعم بدون فواتير خلال حملات تموينية بمراكز المنيا

تحرير 92 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بالمنيا

فى حملات على الأسواق والمخابز.. تحرير ٧٩ مخالفة تموينية بالمنيا

حملة على المخابز والأسواق.. "تموين المنيا" تضبط 72 مخالفة متنوعة

ترشيحاتنا

تعرف على مصروفات الخدمات التعليمية للراسبين والمُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة بالجامعات

100 مليار دولار سنويا.. خبراء: مصر على أعتاب ثورة في قطاع التصدير

تحجيم السماسرة.. نجم الاسماعيلي: 5 مكاسب من وراء قمة الأهلي والزمالك

برشلونة يقدم لاعبه ترينكاو لوسائل الإعلام.. فيديو

وزير المالية يحذر مجلس الأمة.. الكويت لن تستطيع دفع رواتب موظفي الدولة بعد أكتوبر

مستشفى ساحل سليم فين.. حكاية صرح طبي هدم منذ 3 سنوات في أسيوط.. والأهالي يصرخون: "مفيش مكان نتعالج فيه"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق مختلف.. طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية

النتيجة مذهلة.. خلطة البصل والثوم لـ تطويل الشعر

اتحاد الكرة يجرى تعديلات فى دورى كرة الصالات.. صور