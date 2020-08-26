احذروا مغامرات السلطان.. دراسة أمريكية: صحوة الشباب التركي تجرف شعبية أردوغان

حذر تقرير بحثي من أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يفكر في الإقدام على المزيد من المغامرات العدوانية في الخارج، بحثًا عن تعويض لشعبيته المتآكلة داخل تركيا.





وبحسب صحيفة "عرب نيوز" السعودية الصادرة بالإنجليزية، كشفت دراسة أجراها مركز التقدم الأمريكي للدراسات أن شعبية أردوغان تتقلص بشكل ملحوظ في أوساط مؤيدي اليمين القومي، لا سيما الشباب منهم.









وخلصت الدراسة إلى أن الزعيم التركي المتشدد يفقد الأرض في الداخل لأول مرة منذ سنوات، محذرة من أن هذا قد يؤدي إلى "تحركات أكثر عدوانية في الخارج" وتوترات إقليمية متزايدة، بينما يسعى إلى تعزيز التأييد المفقود في الداخل.





وكشف استطلاع أجراه مركز التقدم الأمريكي أن الدوائر الرئيسية المؤيدة تقليديًا لأردوغان غير راضية وغير متحمسة لأداء الحكومة، وأن الجيل الجديد المطلع على الأخبار عبر الإنترنت غير راضٍ أيضًا عن محاولات حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان لتقييد وسائل التواصل الاجتماعي، فحتى الآن حظرت السلطات التركية أكثر من 400 ألف موقع إلكتروني.





وأوضحت الدراسة أن نسبة الذين يعتقدون أن وسائل الإعلام التركية "منحازة" و"غير جديرة بالثقة" وصلت إلى 70 بالمائة في 2018، وارتفعت إلى 77 بالمائة في 2020، مع ارتفاع حاد بشكل خاص بين مؤيدي حزب العدالة والتنمية.





وتوقعت الدراسة أن يؤدي الخلاف المتزايد بين الأتراك الأصغر والأكبر سنًا حول مصداقية وسائل الإعلام إلى زيادة الانقسامات بين الأجيال حول السياسة والحياة الثقافية، تلك الانقسامات التي ستلقي بظلالها لا محالة على قدرة أردوغان وحزب العدالة والتنمية على توجيه المجتمع.





ومع توقع دخول 5 ملايين ناخب شاب جديد إلى سن الحق في التصويت بحلول الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2023، أصبح الجيل الذي تتراوح أعماره بين 18 و29 عامًا أكبر كتلة تصويتية ومحور السياسة الداخلية في تركيا.





وقال ماكس هوفمان، المدير المساعد لقسم لأمن القومي والسياسة الدولية في مركز التقدم الأمريكي، إن الركود الاقتصادي كان أحد العوامل العديدة التي أضرت بحجم تأييد أردوغان في أوساط اليمين المحافظ.





وأضاف هوفمان أن الأتراك تأقلموا مع ممارسات المحسوبية في الحياة اليومية، وأصبحوا يسعون لجني المزايا مثل الحصول على الوظائف من خلال العلاقات مع مسئولي حزب العدالة والتنمية.





ويواجه الشباب التركي سوق عمل قاسيًا، حيث تبلغ نسبة بطالة الشباب حوالي 25 بالمائة. وفي العام الماضي، أصبح نحو 2.5 مليون شخص عاطلين عن العمل، بينما يحاول البنك المركزي التركي يائسًا الحفاظ على استقرار قيمة الليرة باستخدام صافي احتياطياته.





وكشف استطلاع حديث لآراء الشباب أجرته مؤسسة "سوديف" التركية أن 70 بالمائة من المستطلعة آراؤهم من جميع القطاعات السياسية يعتقدون أن الشاب التركي الموهوب لن يكون قادرًا على النجاح مهنيًا في تركيا دون أن يتمتع بـ "اتصالات سياسية" مع مسئولي الحكومة أو حزب العدالة والتنمية.