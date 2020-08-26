المستشفى العالمي بجامعة طنطا يحصل على الاعتماد الأمريكي الدولي

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، حصول المستشفى التعليمى "العالمي" بالجامعة على الاعتماد الأمريكي الدولي، لقطاعي العنايات المركزة والعمليات الجراحية، وهذا لأول مرة في تاريخ المستشفيات الجامعية.





لفت إلى أن عملية التقييم قام بها فريق من الخبراء المختصين في مجال الجودة والاعتماد من قبل هيئة اعتماد الجودة الأمريكية "IAF التي تعد الجهة العالمية الأولى والرائدة في مجال اعتماد جودة سياسات الخدمة الطبية بالمستشفيات .





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وأكد د. مجدي سبع، أن هذا الاعتماد يعد المعيار الأعلى والأقوى للتميّز في قطاع الخدمات الصحية، معربًا عن سعادته وفخره بالمجهود الذي بذله فريق عمل الجودة والتطوير المؤسسي بالمستشفى التعليمي "العالمي" بجامعة طنطا، مؤكدًا بأن حصول المستشفى على الاعتماد الدولي، لقطاعي العنايات المركزة والعمليات الجراحية، يعد من أهم الأهداف التي وضعتها جامعة طنطا، وأن هناك خطة لاعتماد كافة المستشفيات الجامعية، لضمان جودة الخدمة الطبية.

وفي السياق ذاته أوضح الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب، بجامعة طنطا، أن الاعتماد هو العملية التي تقوم من خلالها المؤسسة المانحة للاعتماد بتقييم المؤسسة الصحية، وتحدد فيما إذا كانت هذه المؤسسة تفي بالمعايير التي وُضِعَتْ للمحافظة على نوعية الرعاية الصحية المقدمة وتحسينها، وهذه المعايير تحقق أفضل ما يمكن الوصول إليه، وإن اعتماد المؤسسة يمثل الدليل الملموس على أن المؤسسة ملتزمة بتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمريض والتأكد من سلامة بيئة الرعاية بالدرجة الأولى.

وأضاف د. غنيم، أن حصول المستشفى "العالمي" على شهادة الاعتماد لقطاعي العنايات المركزة والعمليات الجراحية، دليل على أن المستشفى تقدم أعلى المستويات والمعايير والخدمات الصحية المقدمة للمرضى وتطبيق معايير ومتطلبات الهيئة، مشيدًا في ذلك بجهود الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي "العالمي" بجامعة طنطا، في العمل والمتابعة الدقيقة من أجل التطوير المستمر والارتقاء بالخدمات التي تقدمها المستشفى.