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محافظات

مأوى للمخلفات والحيوانات.. محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير 3 ميادين بالدقى

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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محمد الصاحي - أحمد زهران
تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير ميادين محمد صالح ومسجد الصحابة وبن عفان بنطاق حى الدقى حيث كانت تعانى تلك الميادين من تهالك لأرصفة المشاة وتواجد المخلفات والقمامة.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير شملت دعم الميادين بمسطحات خضراء وزراعات وأعمدة إنارة جمالية وأرصفة للمشاة ودهان للبلدورات والأسوار الحديدية حيث تم تحويله من مأوى للحيوانات والمخلفات والقمامة إلى ميادين مليئة بالزهور والنباتات والزراعات.

وحرص راشد على الاستماع إلى المواطنين والاطلاع على أبرز المعوقات التى تواجههم وآرائهم فى أعمال التطوير،  مؤكدا ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية في كافة المجالات وخاصة النواحي الجمالية وبما يعكس المظهر الجمالي لمحافظة الجيزة والحفاظ على أعمال التطوير والتجميل لتلك الميادين. 

وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة بغلق مقهى متواجد بشارع الرائدة زينب كامل للتعدى على حرم الطريق العام والأرصفة، مؤكدا أن المحافظة لن تتهاون فى مواجهة أى مخالفات أو تعديات من المنشآت التجارية والمحال والمقاهى على حرم الطريق العام وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ خلال الجولة بفتح أحد الجراجات المغلقة بعقار بجوار ميدان محمد صالح بعد تلاحظ غلق الجراج وقيام المواطنين بركن السيارات بمسار الشارع بما يتسبب فى اعاقة للحركة المرورية مشددًا على رئيس الحى بضرورة المتابعة الدورية والتأكد من عدم تكرار غلق الجراج واتخاذ الإجراء القانونى فى حال المخالفة لذلك. 

ورافق محافظ الجيزة خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى ورئيس هيئة النظافة والتجميل.
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