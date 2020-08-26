توقعات جماهير الكرة لمباراتي الزمالك والأهلى.. فيديو

يواجه قطبا الكرة المصرية الناديين الأهلى والزمالك فريقى الجونة و المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري اليوم الأربعاء وغدًا الخميس بإستاد القاهرة.





لذلك رصدت عدسة صدى البلد توقعات الجماهير حول المباراتين القادمتين.





قال محمد أحمد أن خسارة النادى الأهلى كانت مفاجأة لجماهير المارد الأحمر وأوضح "أحمد" أن الأهلى دائما ما يعود بشكل أفضل بعد خسارته.





وأوضح كريم محمد أن السبب فى خسارة النادى الأهلى فى مباراة القمة هى الفترة التى مكثها لاعبى النادى الأهلى بدون تدريب بسبب كورونا ولكن الزمالك عمل على تحسين أدائه ومن المتوقع أن يستمر الزمالك فى أدائه الذى اعتاد عليه جمهوره فى الفترة الأخيرة.





وعلق حسن خالد أن الزمالك سيفوز فى مباراته القادمة أمام المقاولون العرب بفارق ٣ أهداف مقابل هدف للفريق الاخر وذلك يعود على تحسن أداء الزمالك.



