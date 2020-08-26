للتبرع بمستلزمات الوقاية من كورونا.. قومى المرأة بالبحيرة يطلق مبادرة "خلينا جنبك"

أطلق فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحيرة مبادرة "خلينا جنبك" لدعم مستشفيات العزل بتوزيع المستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية والتمريض والمواطنين من انتقال عدوى الوباء إليهم.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس وبإشراف المهندسة "زكية رشاد "مقررة فرع المجلس ومشاركة كل من العضوات"الدكتورة كلير موريس، جمالات الدمنهوري، دعاء قنديل، مديحة أبو شعرة".

اقرأ أيضا:-

قتلوا فى ظروف غامضة .. أول صورة للمجني عليهم في مذبحة كفر الدوار

وفى هذا السياق قام وفد من فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بتسليم مستشفى الصدر والحميات بدمنهور الدفعة الأولى لتبرعات المجلس من المستلزمات الطبية الوقائية للأطباء والتمريض والفنيين والتى تضمنت ٢٢٠ من أطقم البدل الوقائية والجوانات الخاصة بهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن مرعى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة والقائم بأعمال مدير مستشفى الصدر والدكتور أحمد الفقى مدير إدارة المستشفيات بالمديرية والدكتور أحمد حراز نائب مدير مستشفى الصدر والدكتور حسنين السواح نائب مدير مستشفى الحميات

من جانبها أوضحت المهندسة "زكية رشاد" مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة بأن مبادرة"خلينا جنبك" جاءت بالتبرع من عضوات فرع المجلس بالمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا لمستشفيات الحجر والعزل الصحى بنطاق المحافظة فى إطار المشاركة مع أجهزة الدولة لمكافحة الوباء، لافتة إلى أن المجلس دائما شريك فاعل في هذا الوطن لدعم جهود الدولة في مواجهة أى كوارث أو أوبئة يتعرض لها الوطن.

وأضافت" جمالات الدمنهورى "عضو المجلس القومى للمرأة أن مبادرة" خلينا جنبك" تستهدف دعم "جيش مصر الأبيض" من الأطباء وأطقم التمريض والفنيين والمساعدين بالمستلزمات الوقائية التي تضمن لهم الحماية خلال تأدية رسالتهم النبيلة في علاج المرضى بمستشفيات العزل.

وأكدت "الدمنهورى " أن المجلس القومى للمرأة دائمًا ملتزم بمبادئه الوطنية وثوابته العملية تجاه الدولة مشيرة إلى أهمية دور المجلس فى دعم جهود الدولة لاحتواء هذه الأزمة الطارئة.

فيما أشارت الدكتورة" كلير موريس" عضو المجلس إلى الاتفاق مع أحد المصانع بالإسكندرية لتصنيع البدل الوقائية والجوانات الخاصة بالأطباء والتمريض لشرائها بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل وزارة الصحة فى دعم مستشفيات العزل بالمستلزمات الطبية الوقائية مشيرة إلى أنه جار الاتفاق على تصنيع دفعة ثانية.

وفى نفس السياق قامت "مديحة أبو شعرة" عضو فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة ومدير شؤون العاملين بمديرية الصحة سابقا بإنهاء إجراءات تسليم وتسلم تبرعات المجلس من المستلزمات الطبية الوقائية بمستشفى الصدر والحميات بدمنهور وتوريدها فى مخازن الصيدليات الخاصة بهم.

وقدمت إدارة المستشفى الشكر للمجلس القومى للمرأة على دوره الوطنى فى مساندة مديرية الصحة والسكان بمحافظة البحيرة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لوقاية أطقم الأطباء والتمريض والفنيين من إنتقال عدوى فيروس كورونا إليهم.