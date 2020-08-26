بتكلفة 100 مليون جنيه.. محافظ القاهرة: إنشاء منطقة صناعية لـ ورش الأخشاب بالقطامية.. ونواب: تساهم فى توفير عمالة وتقليل معدلات البطالة وتفتح أسواقا للتصدير

برلماني: إنشاء منطقة صناعية لورش الأخشاب بالقطامية يساهم في تشغيل الأيدي العاملة

ستسهم في تحسين الإنتاج.. برلماني يشيد بإنشاء منطقة صناعية لورش الأخشاب بالقطامية

صناعة النواب تكشف 6 فوائد نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية









أشاد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بالبرلمان بـإنشاء منطقة صناعية لـورش الأخشاب بالقطامية، حيث أكدوا أن إنشاء هذه المنطقة الصناعية سيساهم في توفير عمالة وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى تحسين الإنتاج وزيادته وفتح أسواق للتصدير، كما أشاروا إلى أن مغالق وورش الأخشاب متواجدة فى كتلة سكنية تخلق نوع الإشغالات، ونقلها بالمنطقة الصناعية بالقطامية يساهم فى اكتمال مرافقها وتكامل الصناعة، حيث إن نقلها فى منطقة واحدة يؤدي إلى نوع من التعاون والتكامل بين جميع الورش.









فى البداية، قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن إنشاء منطقة صناعية لـورش الأخشاب بالقطامية شيء إيجابى جدا، ولكننا فى حاجة إلى تحديد نوعيات هذه الأخشاب وما إذا كانت استكمالا لمنطقة الأثاث بدمياط.









وأضاف فتى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إنشاء هذه المصانع سيساهم فى تشغيل الأيدى العاملة وتوفير فرص عمل، مطالبا بضرورة أن يتم إدارة هذه المنطقة الصناعية بشكل صحيح ومعرفة النوعيات التى تحتاجها سوق الأخشاب.









وقال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن إنشاء منطقة صناعية لورش الأخشاب بالقطامية يأتى فى إطار إهتمام الدولة بإقامة المجتمعات الصناعية، مشيرا إلى أن صناعة الشخب تعتبر حيوية وتدخل فى كل صناعات الأثاث والمقاولات.









وأضاف الزياتى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الهدف من إنشاء منطقة صناعية لورش الأخشاب بالقطامية هو توحيد المصانع الخاصة بالأخشاب فى منطقة واحدة.









وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: "إنشاء هذه المنطقة الصناعية سيساهم فى توفير عمالة وتقليل معدلات البطالة، بالإضافة إلى تحسين الإنتاج وزيادته وفتح أسواق للتصدير".









كما أشاد سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود رئيس الحكومة فى متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها بالمحافظة القاهرة، التى أبرزها نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية.



وقال "البطيخى"، لـ"صدى البلد"، إن مغالق وورش الأخشاب متواجدة فى كتلة سكنية تخلق نوع الإشغالات، ونقلها بالمنطقة الصناعية بالقطامية تساهم فى اكتمال مرافقها وتكامل الصناعة، حيث إن نقلها فى منطقة واحدة يؤدي إلى نوع من التعاون والتكامل بين جميع الورش.



وأكد عضو مجلس النواب أيضا أن من أبرز فوائد نقل مغالق وورش الأخشاب أيضا للمنطقة الصناعية بالقطامية توفير فرص عمل جديدة وزيادة الجودة وتوسيع مجال الإنتاج، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل التكلفة.





كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استعرض الموقف التنفيذى لمشروع نقل مغالق وورش الأخشاب بالمنطقة الصناعية بالقطامية، وتصل تكلفتها إلى 100 مليون جنيه، والذي يتضمن إقامة 300 وحدة بمسطحات تبدأ من 10م2 حتى 150م2، وشبكة المرافق.



