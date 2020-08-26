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رياضة

عصبية زائدة.. الإنتاج الحربي: مختار مختار تراجع عن قرار الرحيل

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:10 م
مختار مختار
مختار مختار
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إسراء أشرف
أعلن خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن مختار مختار المدير الفني للفريق سيكمل مسيرته ولن يرحل عن تدريب الفريق، مؤكدًا أنه تصريحاته كانت مجرد "نرفزة" عقب المباراة.

وقال مهدي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "مختار مختار كانت تصريحاته مجرد عصبية زائدة ومجرد نرفزة ولا نتعامل بالقطعة، ومتمسكين باستمراره في الموسم الجاري، وقد تحدثت معه وتراجع عن قراره وسيكمل مسيرته بشكل طبيعي".

وأضاف: "لا نريد اختلاق الأعذار، ولكن بعد إصابات كورونا، تأثرنا كثيرا وحدث خلخل في معسكر الفريق، ولم نخض مباريات ودية كثيرا، لكن عملنا بشكل جيد".

وزاد: "لعبنا أمام الأهلي وتعادلنا وبذلنا مجهودا كبيرا، ولكن تأثرنا بعد ذلك، حيث واجهنا المقاولون وانبي وبيراميدز وهي مباريات كانت قوية، ومع فرق تحتل مراكز متقدمة في جدول الدوري، ولو خسرنا مباريات من فرق أقل، وقتها سيكون هناك حالة قلق".

وأضاف:" لدينا 24 نقطة ولدينا مباراة إف سي مصر لو فزنا سنصل إلى 27 نقطة ونصل للمركز السابع".

وتابع:" مجدي عبدالعاطي مدرب جيد، وعمل مع مختار فترة كبيرة، وهو أراد الرحيل حاليا لتولي تدريب أي نادٍ في حالة وجود عرض رسمي".

وأتم: "لا يوجد أي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي للتعاقد مع عامر عامر حارس المرمى، وأي شيء سيفيد اللاعب والنادي فنحن نرحب بها، ولا نقف في طريق مستقبل أي لاعب".
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