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أمن دولة وانت الخسران.. التموين تحذر التجار من المخالفة في الأوكازيون

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:18 م
أيمن حسام الدين،
أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين
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فرح علاء الخولي
قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إنه يجب على التاجر أن يحصل على ترخيص إقامة أوكازيون قبل الإعلان عن التصفيات، وهذا لمنع أي حالة من المخالفات أو الأوكازيونات الوهمية.

وأوضح أيمن حسام الدين، خلال حواره على قناة "إكسترا نيوز"، "إحنا بناخد الفواتير بتاعة الشهر السابق كعينة عشوائية لمعرفة اسعار المنتجات ومقارنتها باسعار الاوكازيون"، مؤكدًا على ان يجب على التجار ان يضعوا السعر قبل وبعد الاوكازيون على القطعة. 

وتابع مساعد وزير التموين، أن من يحرر له محضر مخالفة اوكازيون تكون مخالفته جثيمة، لافتًا الى ان كل قضايا التموين حاليًا تحال لنيابة امن الدولة العليا، معقبًا: "أتمنى نعمل موسم بدون أي محاضر".

واضاف ان عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي لهذا العام وصل عددهم 3 آلاف محل تجاري، والقواعد الاساسية هي ان يكون المحل لديه سجل تجاري، مشيرًا الى ان الوزارة تسهيل الاجراءات بشكل كبير "وترخيص الاوكازيون بيتاخد في نفس اليوم".
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