أول صورة لـ روان بنت حسين بعد إصابتها بكسر في الركبة.. شاهد





وتعرضت روان بنت حسين لكسر في ركبة قدمها اليسرى خلال الأيام الماضية ، ثم نشرت صورتها اليوم بعد الإصابة .





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وكتبت روان بنت حسين على صورتها :" كسرت ركبتي الأسبوع الفات، هذه السنة ما أعتقد ممكن تكون أسوء من هكذا، لكن اللهم لا اعتراض ".

نشرت الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين ، صورة جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور و الفيديوهات إنستجرام ، ظهرت فيها بإصابة في قدمها اليسرى .

وأضافت: " وإيجابيات الإصابه إني بقضي وقت أكثر خصوصا مع أبي الذي قرر أن ينتقل من الكويت للإقامة في دبي، والدتي وبيبي (ابنتي) لونا ".



