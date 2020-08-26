أغلى سيارة في العالم تتحول إلى تحفة فنية مصغرة .. فيديو

هناك العديد من الفنون المعروفة لدى الجميع ، ولكن هناك فنونا مستحدثة ونادرة ، وأصبحت فى وقتنا هذا من أهم أنواعها ، وهو فن تصميم الماكيتات المصغرة للسيارات ، لتظهر جمال ودقة وحرفية تكوين السيارات .





وفى الأعوام الخمسة الاخيرة ظهر هذا الفن بشكل كبير فى دول أوروبا ،حيث يقوم المصممون بعمل نماذج مصغرة للسيارة من الصعب تفريقها عن الحقيقة منها .





وهذه المرة نشرت صفحة Supercar Blondie الشهيرة على يوتيوب المتخصصة فى السيارات الفارهة والغريبة مقطع فيديو جديدا لتصميم ماكيت السيارة رولز رويس كولينان بإصدارها الحديث والذي يعتبر من اغلى الموديلات فى العالم حاليا .





ويعتبر ماكيت السيارة رولز رويس كولينان دقيقا للغاية وهو مصمم بحرفية عالية ، لذلك قد يصل لحد التطابق ومن الصعب ان تجد فوارق بينه وبين النسخة الحقيقية وهو مصمم يدويًا بمقياس1: 8 مع كولينان بالحجم الكامل للمالك.

ويحتوى الماكيت للسيارة رولز رويس كولينان على أكثر من 1000 قطعة مصنوعة يدويًا بعناية شديدة من قبل المصممين حتى تكون نسخة حقيقية مصغرة .





واستغرق أكثر من 450 ساعة عمل لإنجاز هذا العمل الرائع الذي أقل ما يقال عنه هو تحفة فنية متكاملة .