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برلمان

نائب: البرلمان أنجز عددا كبيرا من القوانين المهمة في أدوار الانعقاد الخمسة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 03:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن البرلمان أنجز عددا كبيرا من القوانين الهامة على مدار أدوار الانعقاد الخمسة التي عقدها.

وأشار "البطيخى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن أهم القوانين تتعلق بالرياضة والصناعة وقانون الخدمة المدنية وقانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن هناك قوانين أخرى هامة أصدرها البرلمان مثل قانون الجمارك والقوانين المتعلقة بالضرائب مثل قانون ضريبة القيمة المضافة.

واختتم هناك عدد من القوانين التى ستكون على أولويات البرلمان القادم لإصدارها وأبرزها قانون الإيجار القديم، والتى لم يأخذ البرلمان الحالى فيها أى قرار، مؤكدا أن قانون الإيجار القديم لن يسمح بأن يطرد أى مستأجر من مسكنه، ولكن سنكون هناك فقط زيادة فى القيمة الإيجارية بعد 5 سنوات.

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