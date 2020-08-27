تفاصيل الشهادات الثلاثية والخماسية من بنك التنمية الصناعية.. خدمات

يعتبر بنك التنمية الصناعية من البنوك التى تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية للمواطنين ومنها الشهادات الثلاثية والخماسية ذات العائد المتغير.

والشهادة الثلاثية: فئة ١٠٠ جنيه مصري ومضاعفتها بينما الشهادة الخماسية: تكون فئة ٥٠٠ جنيه مصري ومضاعفتها



وتكون مدة الشهادة ثلاث سنوات أو خمس سنوات .. والشهادة إسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويلها ولا تصرف قيمتها والعائد عليها إلا لصاحبها أو للمتبرع القاصر .. ويمكن صرف العائد من أي فرع من فروع البنك.





وحق الشراء مكفول للأشخاص الطبيعيين مصريين وعرب وأجانب، كما يمكن الشراء بأسماء الغير والقصر وبدون حد أقصى



والعائد على هذه الشهادة متغير ويصرف كل ثلاثة شهور وفقـًا للأسعار التي يعلنها البنك.







ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مضي ستة أشهر من تاريخ الإصدار و يبدأ إحتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء (شهر الإصدار ).





كما يمكن إضافة العائد المدفوع إلى الحساب الجاري أو التوفير الخاص بصاحب الشهادة.







وفي حالة إسترداد الشهادة قبل تاريخ الإستحقاق يتم صرف قيمتها والعائد المستحق على الشهور الكاملة



يجوز الإقتراض بضمان الشهادة بنسبة ٨٠% من قيمتها عند الطلب بسعر عائد يزيد 2% عن سعر العائد المطبق على الشهادة.







وتعطى الأولوية لأصحاب هذه الشهادة في الحصول على القروض الميسرة عند رغبتهم في إقامة المشروعات الصناعية

يمكن حفظ الشهادة لدى البنك دون تحمل المشتري لأية أعباء مالية.





