تصاعد التظاهرات في أمريكا على خلفية مقتل مواطن أسود وميلانيا ترامب تتدخل.. ما القصة؟

جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم العرقية التي وقعت في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحوادث العنف من قبل السلطات الأمريكية متمثلة في الشرطة تجاه المواطنين أصحاب البشرة السوداء.











وقبل نحو ثلاثة أيام، اندلعت احتجاجات عنيفة في ولاية ويسكنسون الأمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود عدة مرات، على خلفية تلقيها بلاغا عن حادث أسري، مما زاد من حالة السخط تجاه إدارة ترامب في ظل اقتراب انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.









وعلى الفور أدلى جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، بإصدار بيان، مطالبا بضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف قائلا: "هذا الصباح تستيقظ الأمة مرة أخرى في حزن شديد وغضب بسبب استخدام القوة المفرطة ضد ضحية أخرى، مواطن أمريكي أسود".









فيما أعلنت سلطات ولاية ويسكنسون الأمريكية، حالة الطوارئ في الولاية عقب حادثة إطلاق النار على مواطن.









وحسب مقطع فيديو تداولته عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله نشر قيام شرطي بإطلاق النار على المواطن الأمريكي الأسود في الظلام، أثناء محاولته فتح باب سيارته الخاصة واستقلالها.









وفور انتشار مقطع الفيديو، احتشد المئات من المحتجين أمام مقار الشرطة في ولاية ويسكنسون، وعمدوا إلى رشق مقرات الشرطة وعناصرها بالطوب وزجاجات المولوتوف، وفي المقابل استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.









على الفور في خطوة معاكسة من قبل السلطات الأمريكية، اتخذت خطوة فرض حظر التجول في الولاية ليلا، دون الإشارة إلى أن الاضطرابات التي تشهدها الولاية نتيجة وجود حادث قتل من قبل الشرطة لمواطن أسود.









وفي محاولة لرأب الصدع قبيل الانتخابات الرئاسية، حثت ميلانيا ترامب، السيدة الأمريكية الأولى، على ضرورة العمل على ضرورة حفظ تماسك والتحام المجتمع الأمريكي بجميع طوائفع وتنوعه العرقي.











وقالت ميلانيا، في خطاب مباشر من البيت الأبيض إلى مؤتمر الحزب الجمهوري: "يجب وقف العنف والنهب فورا والوقوف على الأسباب التي أدت لاندلاع الاضطرابات".









وخلال الأيام الثلاثة الماضية، زادت وتيرة الاشتباكات في الولاية وعمد عدد من المتظاهرين إلى حمل السلاح في مواجهة قوات الشرطة التي واجهت العنف بشيء من ضبط النفس، إذ لم يتم استخدام الأسلحة لكن تم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في خطوة لتفرقة المتظاهرين.



