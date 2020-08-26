AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

تصاعد التظاهرات في أمريكا على خلفية مقتل مواطن أسود وميلانيا ترامب تتدخل.. ما القصة؟

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:55 م
تظاهرات أمريكا
تظاهرات أمريكا
Advertisements
عبدالله قدري
جريمة جديدة تضاف إلى سجل الجرائم العرقية التي وقعت في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحوادث العنف من قبل السلطات الأمريكية متمثلة في الشرطة تجاه المواطنين أصحاب البشرة السوداء.


وقبل نحو ثلاثة أيام، اندلعت احتجاجات عنيفة في ولاية ويسكنسون الأمريكية عقب إطلاق الشرطة النار على رجل أسود عدة مرات، على خلفية تلقيها بلاغا عن حادث أسري، مما زاد من حالة السخط تجاه إدارة ترامب في ظل اقتراب انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية.


وعلى الفور أدلى جو بايدن، المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، بإصدار بيان، مطالبا بضرورة إجراء تحقيق سريع وشفاف قائلا: "هذا الصباح تستيقظ الأمة مرة أخرى في حزن شديد وغضب بسبب استخدام القوة المفرطة ضد ضحية أخرى، مواطن أمريكي أسود".


فيما أعلنت سلطات ولاية ويسكنسون الأمريكية، حالة الطوارئ في الولاية عقب حادثة إطلاق النار على مواطن.


وحسب مقطع فيديو تداولته عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله نشر قيام شرطي بإطلاق النار على المواطن الأمريكي الأسود في الظلام، أثناء محاولته فتح باب سيارته الخاصة واستقلالها.


وفور انتشار مقطع الفيديو، احتشد المئات من المحتجين أمام مقار الشرطة في ولاية ويسكنسون، وعمدوا إلى رشق مقرات الشرطة وعناصرها بالطوب وزجاجات المولوتوف، وفي المقابل استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع.


على الفور في خطوة معاكسة من قبل السلطات الأمريكية، اتخذت خطوة فرض حظر التجول في الولاية ليلا، دون الإشارة إلى أن الاضطرابات التي تشهدها الولاية نتيجة وجود حادث قتل من قبل الشرطة لمواطن أسود.


وفي محاولة لرأب الصدع قبيل الانتخابات الرئاسية، حثت ميلانيا ترامب، السيدة الأمريكية الأولى، على ضرورة العمل على ضرورة حفظ تماسك والتحام المجتمع الأمريكي بجميع طوائفع وتنوعه العرقي.


وقالت ميلانيا، في خطاب مباشر من البيت الأبيض إلى مؤتمر الحزب الجمهوري: "يجب وقف العنف والنهب فورا والوقوف على الأسباب التي أدت لاندلاع الاضطرابات".


وخلال الأيام الثلاثة الماضية، زادت وتيرة الاشتباكات في الولاية وعمد عدد من المتظاهرين إلى حمل السلاح في مواجهة قوات الشرطة التي واجهت العنف بشيء من ضبط النفس، إذ لم يتم استخدام الأسلحة لكن تم إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في خطوة لتفرقة المتظاهرين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

2020 عام حسم الانتخابات لـ ترامب.. الرئيس الأمريكي يطلق حملة لفرض الأمن والسيطرة على حوادث العنف والقتل.. وبايدن يتهمه بالعنصرية واستخدام النزعات العرقية لتفريق الشعب

عمدة بورتلاند يدعو إلى اجتماع فوري مع قيادات وزارة الأمن الداخلي لبحث وقف إطلاق النار | فيديو

جورج فلويد جديد.. مقتل شاب أسود على يد شركة لويزيانا والمظاهرات تشتغل

كلاكيت من جديد.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على رجل أسود عدة مرات.. فيديو صادم

تطور خطير.. ولاية ويسكونسن تستدعي الحرس الوطني بعد واقعة بليك

قمة مصر في عمّان.. نقل تركيا مواد حربية إلى ليبيا.. زيارة رئيس وزراء إثيوبيا للسودان.. وغضب طرابلس ضد تركيا.. الأبرز في الصحف السعودية

ترشيحاتنا

الطعنات تتوالى.. نجوم الأهلي في هجوم شديد على قطاع الناشئين عقب استبعاد نجليهما

جنيهان انخفاضا في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء

هل الموجة الثانية لفيروس كورونا أشرس من الأولى؟ رئيس قسم الصدر يوضح

كثرة الغيابات.. المحمدي يكشف سر تعثر الأهلي أمام الزمالك

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

الصحة الروسية تعلن عن إنتاج لقاح كورونا سبوتنيك-V على شكل مسحوق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول صورة لـ روان بنت حسين بعد إصابتها بكسر في الركبة.. شاهد

لأول مرة.. جيلى تكشف عن التصميم الداخلي لـ بريفيس 2021 |صور

مذاق مختلف.. طريقة عمل القهوة الخضراء السعودية