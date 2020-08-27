أوقات يكره فيها صلاة النوافل.. دار الإفتاء تكشف عنها.. فيديو

تلقي الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه "هل يكره قراءة القرآن في الأوقات التي تكره فيها الصلاة؟

حكم تغطية الرأس عند قراءة القرآن

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم بدون غطاء الرأس للمرأة باعتباره ليس من شروطها.





وأضاف علي جمعة ، في رده على سؤال "هل يجوز قراءة القرآن بدون غطاء رأس ؟ أنه يجوز قراءة القرآن على كل حال إلا أن يكون المرء جنبًا.





واستشهد المفتي السابق علي جمعة، بما كان يفعله النبي، حيث كان يقرأ القرآن الكريم على كل حال إلا أن يكون على جنابة .

وقال جمعة، في فيديو له، إنه لا يكره قراءة القرآن في الأوقات التي تكره فيها الصلاة وكذلك الأذكار والأوراد اليومية.