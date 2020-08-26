موجز السوشيال.. ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها .. "هنعمل لخبطيطا" تتصدر يوتيوب فى الوطن العربى

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:أعلن الفنان عمر كمال عن تصدر أغنيته الجديدة "هنعمل لخبطيطا" التريند على "يوتيوب" ورقم "1" على جميع البلاد العربية.نشر الفنان كريم قاسم عدة صور له من برشلونة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".هنأ الفنان مصطفى خاطر الفنان محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده ونشر مصطفى حاطر صورة تجمعة به من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ".وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى متابعيها ونشرت صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".