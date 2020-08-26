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أخبار البلد

موجز السوشيال.. ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها .. "هنعمل لخبطيطا" تتصدر يوتيوب فى الوطن العربى

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 03:46 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية:

عمر كمال: هنعمل لخبطيطا الأولى على مستوى يوتيوب فى الوطن العربى
أعلن الفنان عمر كمال عن تصدر أغنيته الجديدة "هنعمل لخبطيطا" التريند على "يوتيوب" ورقم "1" على جميع البلاد العربية.

رايح يقنع ميسي.. كريم قاسم يشعل السوشيال ميديا من برشلونة
نشر الفنان كريم قاسم عدة صور له من برشلونة وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

دايما في المياه مع بعض.. مصطفى خاطر يهنئ محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده
هنأ الفنان مصطفى خاطر الفنان محمد عبد الرحمن بعيد ميلاده ونشر مصطفى حاطر صورة تجمعة به من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " إنستجرام ".

اللى جاى أحلى.. ريهام سعيد توجه رسالة لمتابعيها.. شاهد
وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى متابعيها ونشرت صورة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".
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