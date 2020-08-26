إصابة شقيقتين فى حادث تصادم سيارة ملاكي وتوك توك بطريق "طنطا - كفرالشيخ "

أصيبت شقيقيتان اليوم إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي و توك توك بالطريق الدولي "طنطا - كفر الشيخ ".

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كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية توك توك بالطريق الدولى طنطا - كفر الشيخ ما أسفر الحادث عن اصابة كلا من " أية الهامي ناجح ٢١ عام وشقيقتها فرح ١٧ عام مقيمين بقرية دمشيت التابعة لمركز طنطا اثناء استقلالهم توك توك يقوده شباب . .

كما تم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى بطنطا في حالة خطرة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتم تحرير المخضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارى العرض علي النيابة لاستكمال باقي الإجراءات.