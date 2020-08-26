أخبار التوك شو.. 33 بؤرة جديدة لفيروس كورونا.. التموين تكشف مفاجأة للمواطنين

تناولت برامج التوك شو العديد من الموضوعات والقضايا المهمة خلال الساعات الماضية من اليوم، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:













قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن مصر تسير بمنحنى جيد من إصابات كورونا فى الفترة السابقة، مشيرا إلى أنها وصلت لذروة الإصابات ثم حدث انحسار.





وأضاف "الحداد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن مصر قامت بوضع خطة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحا أن المواطنين التزموا بها، وكان هناك خوف منهم من الفيروس.





وأوضح أن المواطنين كانوا حريصين على ارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي حتى الوصول للذروة، ولكن هناك بعضهم الذين اعتقدوا بهذا الانكسار فى معدل الإصابات أنه انتهى، وبالتالى حدث تهاون من بعضهم.





وأكد أن كورونا لم ينتهِ بعد، لافتا إلى أنه يحدث بعض الموجات الارتدادية مرة أخرى والتى تظهر بعد الإصابات وتكون حدتها ونسبتها أقل، ولكن هناك تخوف بحدوث موجة ارتدادية أخرى بسبب تكاسل المواطنين وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية.









قال الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثرًا بجائحة كورونا، ولكن لا نختلف أن العالم كله تأثر بسبب فيروس كورونا.





وأضاف هزاع أن هناك فرقا كبيرا وواضحا بين عام 2019 وعام 2020 نتيجة جائحة كورونا، مؤكدًا أننا وصلنا لـ 13 مليون سائح العام الماضى وكنا نتوقع الوصول لعدد أكبر هذا العام.





وأشار إلى أن الرياح تأتى بما لا تشتهيه السفن، فيروس كورونا أثر تأثيرا كبيرا وفقدنا عدد سياح كبيرا فى مصر، فلم يكن هناك سائح واحد لمدة 4 أشهر.









قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن جهاز حماية المستهلك خاص بالمواطنين جميعهم ويختص بالسلعة أو الخدمة، مشيرا إلى أن إلزام الجهات التعليمية برد 25% من مصروفات النقل والسيارات للطلاب تقدم من الجهاز للمستهلك.





وأضاف "سمير" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه مثلما ينص القانون أن أى نقص فى الخدمة أو فى تقديمها يعاد تقديمها أو ما يجبر النقص فيها، موضحا أن الجهاز طلب من المدارس والجامعات أن تجبر ذلك النقص الحادث خلال فترة كورونا اعتبارا من 15 مارس، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعليق الدراسة.





وتابع أنه فى ضوء ذلك وجد أن المستهلك يستحق تلك الفترة، بالإضافة إلى أنه مراعاة لظروف المدارس أو أصحابها لم يتم طلب أن يكون الدفع للطلاب نقدى وخصمه من أى مستحقات خاصة بالمدارس أو الجامعات على ولي الأمر خلال العام الدراسي 2021.





قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن وزارة الزراعة تستهدف أن تقوم بعملية الكشف المبكر على الحيوانات والماشية وذلك من خلال زيارة 200 ألف منزل ومزرعة للرصد والاكتشاف المبكر لأمراض الماشية، مؤكدًا أن هذا الأمر غاية في الأهمية للسيطرة على الأمراض ومنع انتشارها.





وتابع الدكتور عبدالحكيم محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن اكثر من 80% من الثروة الحيوانية تربية منزلية وحيازات صغيرة ولذلك يكون من السهل عملية انتشار الأمراض والأوبئة.





واوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أن تفشي فيروس كورونا منع الوزارة من تطبيق تلك الخطة وكان الأمر يقتصر على تحصين اي حيوانات او ماشية من خلال الوحدات الصحية والمكاتب البيطرية في كل محافظة، لافتًا الى ان تلك الخطة تشمل كل القرى على مستوى الجمهورية ويبلغ عددهم حوالي 5 آلاف قرية.





أبلغت السلطات الصحية الفرنسية أن الوضع شأن فيروس كورونا ما يزال مقلقا مع وجود ارتفاع كبير في تفشي الفيروس، وهو الوضع الذي دفع ألمانيا لتحذير مواطنيها من السفر إلى منطقتي "باريس" (PARIS) و"الريفييرا" (RIVIERA)، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من أربعة وعشرين مليونا و80 ألف حالة , بينما ارتفعت الوفيات إلى نحو 824 الف حالة.





وأكدت فرنسا وفقًا لتقرير أذاعته فضائية الغد، أنه تم اكتشاف 33 بؤرة جديدة لفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين.





وتابع التقرير أنه سُجلت أكثر من 4500 إصابة جديدة بكوفيد-19 في فرنسا خلال الساعات ال24 الماضية، وفقًا للأرقام الصادرة الأحد عن هيئة الصحة العامة الفرنسية.





متطلبات ويكون لهم حق فيها، مشيرا إلى أن الدولة اتجهت للقطاع الطبي وبدأت مناقشة متطلباته في ثلاث نقاط وهي دخل الكوادر الطبية بصفة عامة، والعمل المؤسسي وإمكانياته.





وأضاف الدكتور عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن العامل الثالث كان النقص في المستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن الدولة عملت على تطوير وتلبية احتياجات هذا القطاع بشكل كبير، ووجه الشكر والتقدير لكل الكوادر الطبية.





وأوضح مستشار الصحة لرئيس الجمهورية، أن الدولة قامت ببعض التحسين في أجور الأطباء، وتحسين بيئة العمل من أجهزة ومستلزمات وأدوية وغيرها، موضحًا أن هذا القطاع كان يتابع عن كثب من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيرًا إلى أن تفشي فيروس كورونا كان له انعكاس سلبي وإيجابي على تقديم الخدمات الطبية.





قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، إن مدينة طيبة الجديدة من الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها تبعا للإسكان الإجتماعى، مشيرا إلى أنها تتكون من 6912 وحدة بعدد 288 عمارة سكنية.





وأضاف "سعيد" خلا لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الوحدات تم طرحها فى الإعلان ال13 فى الجرائد خلال الفترة السابقة، موضحا أن نسبة الإشغال بها ستكون عالية جدا.





وتابع أن جميع العمارات السكنية يوجد حولها مسطحات خضراء مميزة جدا موازى للطراز المصرى الأقصرى، لافتا إلى أن مدينة الأقصر الأثرية جميع الإسكان الإجتماعى يوجد بها كامل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية والرياضية.





وأكد أنها الأن تعتبر جاهزة للتسليم تماما، مضيفا إلى أنه حاليا أى مواطن يأتى له تخصيص يتم تسليمه الوحدات السكنية مباشرة، بمساحات 90 متر مكونة من ثلاث غرف وصالة ومتشطبة بالكامل، بالإضافة إلى أنها مرفقة بالمياه والغاز وغيرها من الخدمات.





قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن فترة التصفية الموسمية أو ما تعرف بالأوكازيون السنوي مهمة جدا للمواطن ليلبي أغلب احتياجاته من كل المنتجات بأسعار معقولة وأقل من الأسعار التي تكون متواجدة طوال العام بعيدا عن فترة الأوكازيون.





وتابع أيمن حسام الدين، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم بدء العمل بالفترة الثانية من الأوكازيون الصيفي لمدة شهر، إن الأوكازيون يكون منفعة متبادلة بين التاجر والمستهلك، موضحًا أن التصفية السنة ديه مميزة لأن نسب الخصومات عالية جدًا لتنشيط حركة البيع والشراء.





وأوضح أن هناك بعض التجار وصل الأوكازيون لديهم لـ60% فيما أكثر، وكانت تبدأ التصفيات من 10%، وهذا تنشيط عجلة الاقتصاد والحركة التجارية خاصة بعد فترة الركود التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.





قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن الوزارة تبدء استعدادتها للعام الدراسي الجديد من خلال معارض "اهلا مدارس" وهو لتوفير كل المستلزمات والادوات المدرسية ومن المفترض بداية المعارض في شهر اكتوبر.

وكشف أيمن حسام الدين، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، عن ان هذه المعارض سيكون بها كثير من المفاجأت المختلفة هذا العام، مضيفًا: "هتكون مفاجآت مميزة، ولن نقتصر على مكان المعرض ولكن ايضًا سيتم الاتفاق مع المحلات والمكتبات الخاصة بالادوات والملابس المدرسية لتوفير السلع بسعر اقل مما هي عليه".





واضاف ان الوزارة سيكون لديها ايضًا معارض متنقلة للوصول الى القرى والمراكز الصغيرة، موضحًا ان وزارة التموين معنية بالمواطن من محدودي الدخل، لافتًا الى ان اخر المبادرات التي تصب في مصلحة المواطن هي مبادرة "ميغلاش عليك".



