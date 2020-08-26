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ثقافة

ناشر: منح سلطات رقابة لـ اتحاد الناشرين يحد من تزوير الكتب

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:01 م
صدى البلد
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طارق موسى

قال إسلام شمس الدين مؤسس ومدير "دار شمس للنشر والإعلام" أننا لسنا في حاجة لتشريعات جديدة لمواجهة ظاهرة تزوير الكتب، فمواد قانون حماية الملكية ، كافية ، وإنما الاحتياج الحقيقي هو لتنفيذها بشكل رادع  .

 

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"  أن الازمة أن الجهات التنفيذية والقضائية لا تهتم الاهتمام المطلوب بمثل هذه القضايا المتعلقة بتزوير الكتب ، وانتهاك حقوق النشر يحدث بشكل علني ورقيًا وإلكترونيًا دون تدخل حاسم .

 

واقترح "شمس" أن يكون هناك منح لاتحاد الناشرين سلطات رقابية على توزيع الكتب، وهو الأمر الذى ربما يحد من هذه الجرائم باعتباره صاحب مصلحة مباشرة في حماية حقوق ومصالح أعضائه.

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