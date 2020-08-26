ناشر: منح سلطات رقابة لـ اتحاد الناشرين يحد من تزوير الكتب

قال إسلام شمس الدين مؤسس ومدير "دار شمس للنشر والإعلام" أننا لسنا في حاجة لتشريعات جديدة لمواجهة ظاهرة تزوير الكتب، فمواد قانون حماية الملكية ، كافية ، وإنما الاحتياج الحقيقي هو لتنفيذها بشكل رادع .

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الازمة أن الجهات التنفيذية والقضائية لا تهتم الاهتمام المطلوب بمثل هذه القضايا المتعلقة بتزوير الكتب ، وانتهاك حقوق النشر يحدث بشكل علني ورقيًا وإلكترونيًا دون تدخل حاسم .

واقترح "شمس" أن يكون هناك منح لاتحاد الناشرين سلطات رقابية على توزيع الكتب، وهو الأمر الذى ربما يحد من هذه الجرائم باعتباره صاحب مصلحة مباشرة في حماية حقوق ومصالح أعضائه.