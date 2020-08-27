صلوات يجوز أداؤها في أوقات الكراهة بلا إثم.. فيديو

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأوقات التي يكره فيها أداء الصلوات ، هى: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.









وأضافت دار الإفتاء، أنه يجوز الصلاة بسبب في هذا الوقت لمن فاتته فريضة أو دخل المسجد ويريد صلاة تحية المسجد، أو توضأ فيجوز صلاة ركعتين سنة وضوء.





وأوضح، أنه يجوز كذلك الصلاة في هذه الأوقات، كأنه فاتته سنة الفجر القبلية فيجوز قضاؤها بعد الصلاة، أو نسي فريضة العشاء فيجوز أداؤها في الأوقات المنهي عنها





كما يجوز صلاة الاستخارة وركعتي قضاء الحاجة وصلاة الجنازة، ويجوز صلاة الفوائت في أي وقت ذلك لأن المسلم لا يعرف متى يحين قضاء الله.