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محافظات

محافظ المنيا يشهد القرعة العلنية لتوزيع 193 وحدة سكنية بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة.. شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 05:35 م
اللواء أسامة القاضي،
اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا
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أيمن رياض
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مراسم إجراء القرعة العلنية لتوزيع 193وحدة سكنية للمرحلة الثانية والثالثة بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة، ضمن مشروعات الإسكان، والذى أعلنت عنه الدولة عام 2006، بعد أن قاموا بدفع مقدم الحجز وتم طرح عمارات الأوقاف كحل بديل لهم في ضوء الإتفاقات المبرمة بين المحافظة وهيئة الأوقاف، وذلك بمسرح المحافظة.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

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أشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها المحافظة فى انهاء تلك المشكلة والتي استمرت لسنوات طويلة من خلال التعاون المثمر لخدمة المواطنين وتوفير المسكن الصحى الذى يليق بكرامة المصريين فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات وزير التنميه المحليه بالتأكيد علي الاهتمام بالشباب والأسر من المواطنين، وتوفير السكن اللائق والمناسب لهم ولعائلاتهم، بما يضمن الصورة الحضارية لمصرنا الغالية.


وأعرب المحافظ عن سعادته بالإنجازات الكبيرة التي قامت بها الدولة متمثلة في محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة الاوقاف المصرية، لتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل من الشباب والاسر، مشيرا الي أن الدولة حققت نجاحا كبيرا في هذا الملف، حيث وفرت مساكن راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، وتم إنشاء محطة للصرف الصحي وشبكة طرق داخلية وكافة هذه المرافق لهذه المنطقة.

 

وأوضح المحافظ ، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليوم للمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع القومي للاسكان، حيث ضمت المرحلة الثانية 130وحدة سكنية، منها 18 وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة، وعدد 112 وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة، والمرحلة الثالثة 63 وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة.

 

وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألو جهدًا في خدمة المواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم، مشددا على إجراء القرعة بشفافية وحياد تام تحقيقا للعدالة الاجتماعية، متمنيا لأهالينا الكرام المستحقين للوحدات الاستقرار والسعادة.

محافظ المنيا يشهد القرعة العلنية لتوزيع 193 وحدة سكنية بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة.. شاهد
محافظ المنيا يشهد القرعة العلنية لتوزيع 193 وحدة سكنية بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة.. شاهد
محافظ المنيا يشهد القرعة العلنية لتوزيع 193 وحدة سكنية بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة.. شاهد
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