محافظ المنيا يشهد القرعة العلنية لتوزيع 193 وحدة سكنية بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة.. شاهد

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
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أشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها المحافظة فى انهاء تلك المشكلة والتي استمرت لسنوات طويلة من خلال التعاون المثمر لخدمة المواطنين وتوفير المسكن الصحى الذى يليق بكرامة المصريين فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات وزير التنميه المحليه بالتأكيد علي الاهتمام بالشباب والأسر من المواطنين، وتوفير السكن اللائق والمناسب لهم ولعائلاتهم، بما يضمن الصورة الحضارية لمصرنا الغالية.
وأعرب المحافظ عن سعادته بالإنجازات الكبيرة التي قامت بها الدولة متمثلة في محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة الاوقاف المصرية، لتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل من الشباب والاسر، مشيرا الي أن الدولة حققت نجاحا كبيرا في هذا الملف، حيث وفرت مساكن راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، وتم إنشاء محطة للصرف الصحي وشبكة طرق داخلية وكافة هذه المرافق لهذه المنطقة.
وأوضح المحافظ ، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليوم للمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع القومي للاسكان، حيث ضمت المرحلة الثانية 130وحدة سكنية، منها 18 وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة، وعدد 112 وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة، والمرحلة الثالثة 63 وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة.
وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألو جهدًا في خدمة المواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم، مشددا على إجراء القرعة بشفافية وحياد تام تحقيقا للعدالة الاجتماعية، متمنيا لأهالينا الكرام المستحقين للوحدات الاستقرار والسعادة.