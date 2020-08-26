أخويا وصديق عمري.. أحمد زاهر يهنئ محمد سامى بعيد ميلاده | شاهد

هنأ الفنان احمد زاهر المخرج محمد سامى بعيد ميلاده ونشر عدة صور من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".













وعلق زاهر قائلا " حبيبي و اخويا و صديق عمري كل سنة و انت طيب يا سمسم و عقبال مليون سنه في نجاح و تالق و ابهار كالعاده ".









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