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فن

أخويا وصديق عمري.. أحمد زاهر يهنئ محمد سامى بعيد ميلاده | شاهد

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 04:31 م
صدى البلد
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سيد احمد
هنأ الفنان احمد زاهر المخرج محمد سامى بعيد ميلاده ونشر عدة صور من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلق زاهر قائلا " حبيبي و اخويا و صديق عمري كل سنة و انت طيب يا سمسم و عقبال مليون سنه في نجاح و تالق و ابهار كالعاده  ".


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وشارك أحمد زاهر في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.
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